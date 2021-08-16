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Xiaomi Mi 11T ve Redmi K40 Ultra, 120Hz Ekrana ve MediaTek Yonga Setine Sahip Olacak

Xiaomi Mi 11T ve Redmi K40 Ultra'nın teknik detayları her geçen gün netlik kazanıyor. Elimizde yonga seti, kamera kurulumu ve bazı teknik özellikler bulunuyor.

Ahmet Ekinler

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Mi 11T

Xiaomi Mi 11T ve Redmi K40 Ultra, XiaomiUI’nin Telegram grubunun izniyle ilk kez ortaya çıktı.

Paylaşılan bilgiye göre, K11R kod adlı yaklaşan Mi 11T, dünya çapında ve Hindistan’da satışa sunulacak. Mi 10T‘nin 144Hz yenileme hızından bir adım geride kalan 120Hz 20:9 en boy oranına sahip bir ekrana sahip olacak, ancak artık yeni modelde bir OLED paneline geçiş yapabilir.

Kameralara gelince, Xiaomi Mi 11T, 64MP OmniVision OV64B ana sensöre, Sony IMX355 ultra geniş atıcıya ve 3x ‘telemacro’ kameraya sahip olarak listeleniyor.

Yonga seti, muhtemelen MediaTek’in Dimensity 1200 modeli olacak.

Redmi K40 Ultra, yalnızca Çin pazarı için Mi 11T‘ye çok benzer bir telefon olacak. Farklı olduğu yer ise ana kamera için 64MP yerine 108MP ve Samsung HM2 sensörü kullanıyor olması.

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KaynakGsmarena

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