Xiaomi Mi 12 Serisi Gümbür Gümbür Geliyor

Ortaya çıkan yepyeni bir rapor, Qualcomm’un yeni nesil amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 895‘in planlanandan önce piyasaya sürülebileceğini ve bunun Xiaomi’nin Aralık ayı başlarında Mi 12‘yi piyasaya sürmesine bile yol açabileceğini ortaya koydu.

Rapora göre Qualcomm, Snapdragon 895‘i planlanandan önce piyasaya sürecek. Son amiral gemisi işlemcilerin piyasaya sürülmesi genellikle bir yılın başında olduğundan, yeni üst düzey işlemcinin bu yılın Aralık ayının başlarında piyasaya sürülmesini bekleyebiliriz. Başka bir deyişle, bu aynı zamanda Xiaomi’nin yeni nesil amiral gemisi Mi 12 serisini bu yılın sonuna kadar piyasaya sürebileceği anlamına geliyor.

Xiaomi’nin yaklaşmakta olan birinci sınıf akıllı telefonunun adı şu anda bilinmemekle birlikte, muhtemelen Mi 12 olarak adlandırılacak ve yeni Snapdragon 895 işlemciyi kullanan ilk şirketlerden biri olacak. Benzer şekilde, Lenovo Genel Müdürü Chen Jin, son amiral gemisi telefonunun Snapdragon 895 ile geleceğini ve 2022’de yılbaşından önce piyasaya sürüleceğini belirtmişti.

Çinli teknoloji devi Xiaomi ve Qualcomm bir süredir yakın bir ortaklığa sahipti ve geleneksel olarak her zaman yeni çiplerin duyurulmasına yakın bir zamanda yıllık amiral gemisini piyasaya sürdü. Şirket daha önce Aralık 2020’de Snapdragon 888’i kullanan ilk telefon Mi 11’i piyasaya sürmüştü. Bu yüzden Mi 12’nin de benzer şekilde satışa sunulması bekleniyor.