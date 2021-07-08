Xiaomi Mi MIX 4, Görünmez Selfie Kamerasına Sahip Olacak

Xiaomi’nin bir sonraki Mi MIX serisi amiral gemisi telefonu üzerinde çalıştığı söylentiler arasında yer alıyor. Telefonun resmi adı henüz bilinmemekle birlikte, söylenti değirmeni geçici olarak Mi MIX 4 olarak adlandırıyor.

Xiaomi’nin ekran içi selfie kamerasına sahip ilk akıllı telefonu olabileceği tahmin ediliyor. Gelen yeni bir sızıntı, Mi MIX 4‘ün ekran içi kamerasının çıplak gözle görülemeyeceğini ortaya koyuyor. Bu, cihazın yeni nesil Mi MIX akıllı telefona gerçek bir tam ekran deneyimi sunmasını sağlayacak.

Aynı kaynak daha önce Mi MIX 4’ün kavisli bir ekran tasarımına sahip olma olasılığının yüksek olduğunu iddia etmişti. Başka bir sızıntı kaynağı, cihazın benzersiz bir deneyim sunabilecek özel yapım bir ekran ile geleceğini iddia etti.

Daha önce piyasaya sürülen Mi 11 Ultra, Xiaomi’nin en güçlü amiral gemisi telefonu. Quad HD+ çözünürlük sunan 6.81 inç OLED kavisli kenar ekrana sahip. Mi MIX 4’ün Snapdragon 888 veya yeni tanıtılan Snapdragon 888 Plus işlemci tarafından çalıştırılacağına ve 4.500 mAh pilden güç alabileceğine dair söylentiler var. Akıllı Telefonun 120W hızlı ve 80W kablosuz şarjı desteklemesi bekleniyor.

Mi MIX 4’ün, MIUI 13 özel kullanıcı arayüzü ile geleceği söyleniyor. Yakın tarihli bir rapor, şirketin Mi MIX 4, Mi Pad 5 serisi, Mi CC1 ve MIUI 13 gibi birden fazla ürünü duyurmak için Ağustos ortasında veya sonunda bir lansman etkinliği düzenleyebileceğini iddia etti.

Ayrıca bakınız: Xiaomi’nin Katlanabilir Telefonu Kanlı Canlı Görüntülendi!