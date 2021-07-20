Xiaomi Mi Mix 4, TENAA Sertifikası Aldı

Söylentiler, Xiaomi’nin bu yılın ikinci yarısında bir sürü yeni cihaz piyasaya süreceği yönünde. Piyasaya sürülmesi beklenen ve merakla beklenen akıllı telefonlardan birinin Xiaomi Mi Mix 4 olması gerekiyor. Telefon şimdi nihayet TENAA’da göründü.

2106118C model numarasının Xiaomi Mi Mix 4‘e ait olduğunu öğrendik. Şimdi ise, telefon TENAA’da görünerek varlığını doğruladı. Ancak ne yazık ki, teknik özellikler sayfasını kesin olarak doğrulayan hiçbir şey yok. Liste, yakında görmeyi bekleyebileceğimiz kimlik resimlerini de içeriyor.

Akıllı telefon, kavisli kenarlara sahip 6.67 inç OLED panele sahip olacak. Xiaomi’nin, benzersiz görüş açılarına sahip Mix 4 akıllı telefon için özel yapım bir panel tercih ettiği söyleniyor. Cihazın öne çıkan en önemli özelliklerinden biri de ekran içi selfie kamerası olacak. Cihaz, 50MP Samsung GN1 ana lensli üçlü arka kamera sistemine sahip olacak.

Akıllı telefonun, muhtemelen Snapdragon 888 Plus adlı bir amiral gemisi yonga seti tarafından desteklenmesi bekleniyor ve LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 yerleşik depolama ile eşleştirilecek.