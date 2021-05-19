Xiaomi Mi Mix Fold 2’nin Ekran Özellikleri Sızdırıldı!

Xiaomi, bir süredir yeni katlanabilir akıllı telefonu üzerinde çalışıyordu. Sonunda birkaç ay önce Mi Mix Fold cihazını piyasaya sürdü. Şimdi, şirket yeni bir model üzerinde çalışıyor ve akıllı telefonla ilgili yeni bir rapor, şirketin J18s model numaralı ktelefonu test etmeye başladığını ortaya koyuyor.

Xiaomi Mi Mix Fold

Ayrıca rapor, cihazdaki hem dahili hem de harici ekranın 90 Hz veya 120 Hz yüksek yenileme oranını destekleyeceğini ekliyor. Telefonun dahili model numarası J18s ve Mi Mix Fold olarak adlandırılacağı söyleniyor.

Daha önce, Xiaomi’nin katlanabilir akıllı telefonunun kod adı “ARGO” olduğunu ve bir ekran altı kamera içerdiğini iddia eden raporlar vardı. Daha sonra, “ARGO” nun dahili model numarası “J18s” olan aynı cihaz olduğu ortaya çıktı.

Xiaomi Mi Mix Fold

Bu, şirketin yeni katlanabilir akıllı telefonunun bir ekran altı kamera ile geleceğini gösteriyor. Kamera konfigürasyonuna gelince, telefonun 108 megapiksel ana sensöre, 3X Sıvı lens ve ultra geniş sensöre sahip olacağı söyleniyor.

Resmi lansman öncesinde önümüzdeki günlerde veya haftalarda yaklaşan katlanabilir akıllı telefon hakkında daha fazla ayrıntı öğrenmeyi umuyoruz. Şu anda, bu yeni akıllı telefonun piyasaya çıkış tarihi henüz bilinmiyor. Lansman tarihi henüz onaylanmadığından telefonun bu yılın sonunda satışa çıkma ihtimali var.

Xiaomi yakın zamanda yeni katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazır olmasa da, Güney Koreli dev Samsung, önümüzdeki haftalarda Galaxy Z Fold 3 olarak yeni nesil katlanabilir telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.