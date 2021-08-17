Xiaomi Mi Notebook, 26 Ağustos’ta Satışa Sunulacak

Xiaomi, 26 Ağustos’ta Smarter Living 2022 etkinliğinde yeni Mi Notebook serisini tanıtacak. Şirket bir süredir bu cihazdan bahsediyor, şimdi ise bilgisayara dair yeni bilgiler ortaya çıktı.

Resmi Amazon sayfasına göre, Mi Notebook modellerinden biri 16:10 ekrana gelecek. Ekran %100 SRGB renk gamına sahip olacak. Xiaomi ayrıca dizüstü bilgisayarın daha yüksek yenileme hızına sahip bir ekranla geleceğini söylüyor. 6.4 milyon piksele karşılık gelen 3020×2000 çözünürlüğe sahip olması bekleniyor.

Söylendiği gibi yeni Mi Notebook, güç düğmesine gömülü bir parmak izi sensörüne sahip arkadan aydınlatmalı bir klavye bulunduracak. Ayrıca şarj ve veri aktarımı için bir Thunderbolt bağlantı noktasına sahip olacak. Ayrıca, ince bir profile sahip olması bekleniyor.

Ayrıca yeni dizüstü bilgisayar Macbook’tan ilham alan bir tasarıma sahip. Yakında çıkacak olan notebook’un büyük bir trackpad ile geleceğini resimlerden görebiliyoruz. Bir kenarda USB bağlantı noktası, HDMI bağlantı noktası, USB Tip C bağlantı noktası ve Thunderbolt bağlantı noktası bulunurken, diğer kenarda USB bağlantı noktasına sahip 3,5 mm ses jakı göze çarpıyor.

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