Xiaomi MIX 4 Three-Body Limited Edition Tanıtıldı!

Xiaomi kısa süre önce Xiaomi MIX 4 adlı son MIX serisi amiral gemisi akıllı telefonunu piyasaya sürdü ve markanın ekran içi parmak izi sensörüne sahip ilk akıllı telefonu oldu. Lansmanından kısa bir süre sonra, cihazın Xiaomi MIX 4 Three-Body Limited Edition olarak adlandırılan sınırlı sayıda bir çeşidi duyuruldu. 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama içeren tek bir modelle gelen telefon yaklaşık 971 dolar fiyat etiketine sahip.

Xiaomi’nin bu telefonu, sınırlı sayıda ve sadece 500 adet üretildi. Yüzen bir gezegen gibi görünen bir aromaterapi ile geliyor. Telefon, seramik gövdesiyle göz kamaştırıyor. Bu arada kutusu bile özenle yapılmış. Kutu, mavi tonlarda gezegen temalı bir tasarıma sahip.

Xiaomi Mi Mix 4 Three-Body Limited Edition, 10 bit renk derinliğine sahip 6.67 inç tam ekran AMOLED ekrana sahip. Gorilla Glass Victus korumalı kavisli bir ekran paneli sunuyor. En önemli özelliklerinden biri ekran içi kamera sunması diyebiliriz. Cihaz, 4’ü 1 arada aüper piksel sensörlü 20MP CUP’a (Panel Altı Kamera) sahip.

Ek olarak ekran, güvenlik için ekran içi parmak izi tarayıcısı olarak da kullanılabiliyor. Telefon, Qualcomm Snapdragon 888 Plus 5G yonga seti tarafından destekleniyor. 120W hızlı kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj teknolojisi desteği ile 4.500mAh pil içeriyor.

Akıllı telefonun arkasında 108 megapiksel Samsung HMX ana sensör, 8 megapiksel periskop lens ve 13 megapiksel ultra geniş sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Telefon MIUI ile birlikte Android 11 işletim sistemi sunuyor.