Xiaomi MIX 5, Geekbench’te Görüntülendi!

Xiaomi MIX 5, Çinli teknoloji devinin bir sonraki amiral gemisi teklifi olacak. Akıllı telefonla ilgili sızıntılar son zamanlarda ara sıra ortaya çıkıyor. Bugün ise Xiaomi’nin yeni akıllı telefonu Geekbench’te ortaya çıktı.

Xiaomi MIX 5, 2203121C model numarasıyla Geekbench sertifikasında ortaya çıktı. Cihaz, tek çekirdekli bölümde 1.257 puan ve çok çekirdekli bölümde 3.456 puan alıyor.

Telefonun içinde, 1.78GHz temel frekansında saat hızına sahip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemci var. 4 çekirdek @ 1.79Ghz, diğer 3 çekirdek; @2.50GHz ve son çekirdek @3.00GHz saat hızına sahip sekiz çekirdekli bir işlemciyle geliyor.

Source/LetsGoDigital

Akıllı telefon 12 GB RAM‘e sahip ve Android 12 işletim sistemiyle çalışıyoe. Telefonun farklı RAM ve depolama seçenekleriyle gelmesini ve Android işletim sisteminin üstünde MIUI 13’e sahip olmasını bekliyoruz.

Cihazın 48 MP ön kamera ile geleceğini belirtelim. 50MP OIS lense, 48MP ultra geniş sensöre ve 2x optik zoomlu 48MP telefoto lense sahip olacak.