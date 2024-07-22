Xiaomi Mix Flip’in Küresel Fiyatı Belli Oldu!

Xiaomi’nin bu ayın başında piyasaya sürdüğü Mix Flip adlı ilk katlanabilir telefonunun küresel piyasaya da sunulması bekleniyor. Şirket henüz resmi olarak bunu doğrulamasa da, X (eski adıyla Twitter) platformundan sızıntılarıyla tanınan Chun, bu hafta başında Mix Flip’in uluslararası piyasada da sunulacağını ancak sadece belirli pazarlarda satışa çıkacağını açıkladı.

Aynı kaynak şimdi katlanabilir telefon hakkında daha fazla detay paylaştı. Bilgilere göre, Mix Flip küresel olarak iki renk seçeneği ile gelecek: siyah ve gold. Bu, Çin’de sunulan siyah, beyaz ve özel “Phoenix Tüyü Fiber Sürümü” renk seçeneklerinden farklı olacağı anlamına geliyor. Kaynak ayrıca Mix Flip’in Avrupa Birliği ve Doğu-Güneydoğu Asya genelinde yakında satışa sunulması bekleniyor.

Belki de en ilginç olan belirtilen fiyatlandırma. Sızıntıya göre, Mix Flip’in fiyatı ana rakibi Samsung Galaxy Z Flip 6‘dan yaklaşık 100 dolar daha ucuz olacak. Mix Flip’in fiyatı yaklaşık olarak 999 dolar civarında olacak. Daha ucuz fiyatın sebebi, kablosuz şarjın eksikliği ve geleneksel bir USB 2.0 bağlantı noktasının kullanılması olarak belirtiliyor. Özellikler açısından, Mix Flip kategorisindeki en büyük 4.01 inçlik kapak ekranıyla öne çıkıyor. Bu ekran 120Hz yenileme hızı, 1.5K çözünürlük ve 3,000 nit zirve parlaklık sunuyor. İç ekran da 6.86 inçlik özellikleri taşıyor.

Telefonda Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, en fazla 16GB RAM ve 1TB depolama bulunacak. Kamera sistemi, 50MP ana OIS sensörü ve 50MP yüzen telefoto birimi içeren Leica markalı çift arka kamera kurulumunu içeriyor. Selfie çekimleri içinse punch-hole kesikli bir 32MP lens bulunuyor. 4,780mAh batarya, 67W hızlı şarj ile enerjiyi sağlıyor.