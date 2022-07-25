Xiaomi Mix Fold 2 & Redmi K50s Pro Gümbür Gümbür Geliyor

Xiaomi, Mix Fold 2 ve Redmi K50s Pro’nun piyasaya çıkmasına az bir zaman kaldı. Yakın tarihli bir TENAA listesi, bellek kurulumları da dahil olmak üzere iki akıllı telefonun özelliklerini ortaya çıkardı.

Xiaomi Mix Fold 2, markanın ikinci katlanır cihazı olurken Redmi K50s Pro, 200 MP’lik bir canavar kamera ile gelecek. Her iki model de 120Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. TENAA listesi, Mix Fold 2’nin 12GB/512GB ve 12GB/1TB RAM/dahili depolama yapılandırmalarına sahip olacağını gösteriyor.

Akıllı telefon 22061218C model numarasıyla geliyor ve en yeni Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 ile birlikte gelecek. Akıllı telefonla ilgili bazı söylentilere göre 67W hızlı şarj desteği ve çift en boy oranları sunacak. Hem dahili hem de harici ekrana sahip olacak.

Xiaomi Redmi K50s Pro, 200 MP kameraya sahip ilk model olacak. TENAA listesine göre 22081212C numarası ile geliyor ve iki bellek konfigürasyonuna sahip. 8GB/128GB model veya 12GB/256GB model olarak perakende satışa çıkacak. Akıllı telefon bir amiral gemisi teklifi ve muhtemelen Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciyle gelecek.