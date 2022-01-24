Xiaomi MIX Fold 2’nin Ekranı Böyle Olacak

Xiaomi, geçen yıl MIX Fold‘un piyasaya çıkmasıyla katlanır akıllı telefon pazarına girdi ve şimdi şirket, Xiaomi MIX Fold 2 adına sahip bir üst model üzerinde çalışıyor. Yeni bir rapor, cihaza güç veren işlemci ve telefonun ekranıyla ilgili ayrıntılar da dahil olmak üzere katlanır akıllı telefon hakkında bazı önemli ayrıntıları ortaya koyuyor. Gelin ortaya çıkan teknik özelliklere birlikte bakalım.

MIX Fold 2 akıllı telefonun 2.5K ekran çözünürlüğü sunan; 8 inç LTPO ekrana sahip olacağı ortaya çıktı. Apple iPad Mini, 8,3 inç ekrana sahip olduğundan; cihazın ekran boyutu onu neredeyse bir tablet haline getiriyor.

Ekran ayrıntılarının yanı sıra, cihazın bu yıl piyasaya çıkan; üst düzey telefonların çoğuna güç verecek olan; en yeni Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemci tarafından destekleneceği de ortaya çıktı.

Raporun, cihazın MIX Fold 2 olacağından açıkça bahsetmemesi; ancak ekran boyutu göz önüne alındığında; şirketin MIX Fold serisinden başka hiçbir akıllı telefonun açıklamaya uymaması da dikkatimizden kaçmadı. Telefon hakkında diğer detayları da sizlerle paylaşacağız.