Xiaomi Mix Fold 3, 14 Ağustos’ta Görücüye Çıkacak!

Xiaomi, son birkaç aydır yeni nesil akıllı telefonları üzerinde çalışıyor ve bunların birçoğunun şirket CEO’su Lei Jun’un 14 Ağustos’ta yapılması planlanan yıllık konuşması sırasında duyurulması bekleniyor.

Geçen yılki lansmanda Xiaomi, Mix Fold 2 ve Redmi K50‘yi tanıtmıştı. Bu yılki yıllık lansmanda marka, Xiaomi Mix Fold 3’ü tanıtacağın onayladı. Katlanabilir telefonun yanı sıra markanın Xiaomi Pad 6 Max ve Redmi K60 Ultra‘yı da piyasaya sürmesini bekliyoruz.

Tanıtılacak ürünlerden bahsedersek, Mix Fold 3, şirketin yeni nesil katlanabilir modeli olacak. Telefonun periskop telefoto lens, 4.8000 mAh pil ve 67W hızlı şarj özelliği olduğu söyleniyor. Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alması bekleniyor.

Xiaomi Pad 6 ise 2.8K çözünürlüklü ve 144hz yenileme hızına sahip 14 inç LCD ekranla gelecek. Kamera konusunda ise cihazın 50MP ana kamera ve 20MP ön kameraya sahip olacağı söyleniyor.

Redmi K60 Ultra’nın 12GB LPDDR5x RAM, 1.5K çözünürlüklü 6.7 inç OLED ekran ve 144Hz yenileme hızına sahip olması bekleniyor. 120 W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh pile sahip olacak. Yepyeni ürünleri sabırsızlıkla bekliyoruz.