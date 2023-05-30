Xiaomi MIX Fold 3 etkileyici özelliklerle gelecek

Xiaomi, yılın ilk yarısına heyecan verici bir model olan Xiaomi 13 Ultra ile başladı. Telefon, uluslararası pazarlara girmeye hazırlanırken beklenti artıyor. Yılın ikinci yarısı için Xiaomi’nin planları ise farklı. Popüler MIX Fold 2‘nin üst modeli olan Xiaomi Mix Fold 3 yakında görücüye çıkacak. Bu katlanabilir telefonun birçok heyecan verici yeni özellik sunması bekleniyor.

Merakla beklenen Xiaomi MIX Fold 3 hakkında yeni ayrıntılar bugün gün yüzüne çıktı. Yeni katlanabilir cihazın ince ve hafif tasarımıyla öne çıkması bekleniyor. Özellikle kaynağımız, MIX Fold 3’ün, önceki modeller olan orijinal MIX Fold ve MIX Fold 2’den farklı olarak dahili ekran için özel olarak bir ekran içi kamera sunacağını açıkladı.

Ayrıca kaynak, MIX Fold 3’ün 5x optik yakınlaştırma yapabilen ve fotoğrafçılık yeteneklerini geliştiren bir periskop telefoto kamerayla geleceğini de söyledi. Ek olarak, cihazın 50W kablosuz şarjı desteklediği ve verimli güç vaat ettiği söyleniyor.

Xiaomi MIX Fold 3’ün her ikisi de delikli tasarıma sahip 6,5 inç OLED FHD+ 120Hz kapak ekranı ve 8,02 inç OLED FHD+ 120Hz dahili katlanabilir ekrana sahip olduğu söyleniyor. Snapdragon 8 Gen 2 işlemci tarafından desteklenecek, 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB depolama alanı sunacak.

Leica dörtlü kamera sistemi, 50 MP IMX989 sensör, ultra geniş kamera, telefoto lens ve periskop lens içeriyor. 67 W kablolu şarjı, 50 W kablosuz şarjı destekleyebilir ve bir IP derecesine sahip. MIUI 14 ve Android 13’te çalışması beklenen MIX Fold 3’ün önceki modelden daha ince ve daha hafif olduğu söyleniyor. Katlanabilir teknolojide heyecan verici yeni bir çağa hazır olun.