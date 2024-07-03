Ana Sayfa » Akıllı Telefon Xiaomi Mix Fold 4 Tasarımı Ortaya Çıktı! Mix Fold 4 Çıkış Tarihi Belli mi? Akıllı Telefon Xiaomi Mix Fold 4 Tasarımı Ortaya Çıktı! Mix Fold 4 Çıkış Tarihi Belli mi? Emine Emre 2 Görüntüleme

Katlanabilir telefon piyasası, markaların son model telefonlarıyla büyümeye devam ediyor. Akıllı telefon piyasasının güçlü aktörlerinden olan, piyasada pek çok markasıyla büyük bir pazar payını elinde tutan Xiaomi yeni katlanabilir telefonu medyaya yansımaya başladı. Lansmanına kısa bir süre kalan Xiaomi Mix Fold 4 tasarımı ortaya çıktı. Peki Mi Mix Fold 4 çıkış tarihi belli mi? İşte detaylar…

Xiaomi Mix Fold 4 Tasarımı Ortaya Çıktı!

Xiaomi’nin bir süredir yandan katlanabilir telefon modeli Mix Fold 4 üzerinde çalıştığı biliniyor. Katlanabilir telefonlara olan ilginin yeniden artmaya başlamasıyla Xiaomi de diğer markalar gibi katlanabilir akıllı telefon modelleri çıkarmakta. Bu kapsamda markanın yeni çıkacak modellerinden biri de Mi Mix Fold 4; bir diğeri ise Mix Flip.

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Daha evvel ortaya çıkan sızıntılarda Mix Fold 4’ün 2024 ikinci çeyreğinde tanıtılacağı söyleniyordu ancak bu gerçekleşmedi. Şimdi ise tanıtımına kısa bir zaman kaldığı söylenmekte. Bununla birlikte cihazın tasarımını gözler önüne seren görüntüleri ortaya çıktı. Sızıntının kaynağı olan Evan Blass’ın yaptığı paylaşıma göre cihazın dörtlü kamera kurulumuna sahip olduğu görülmekte.

Mi Mix Fold 4 tasarım görsellerinde görüldüğü üzere cihazın arka üst kısmının büyük bir bölümü kamera adası olarak tasarlanmış. Bu kurulumda dört kamera, led flaş ve Leica logosu bulunmakta. Buradan net bir şekilde anlaşıldığı üzere Xiaomi ve Leica iş birliği devam etmekte.

Mix Fold 4 Kamera Özellikleri

Kamera adasında 50 MP’lik bir ana kamera bulunmakta. Bu kapsamda ana kamera OIS ve 1/1.55″ sensör boyutuna sahip olacak. Bunun yanı sıra 2X zoom özelliği bulunan OmniVision OV60A telefoto kamera, 5X zoom yapabilen 10 MP periskop telefoto kamera ve 12 Megapiksel ultra geniş açı kamera da ana kamera kurulumunda yer almakta.

Üstün kamera özelliklerinin yanı sıra Mix Fold 4 işlemcisi de Qualcomm’un Android telefonlarda kullanılan hali hazırdaki en güçlü yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 3 olarak karşımıza çıkmakta. Gücüyle de piyasayı sallayacak olan telefon ekstra ince oluşu ile de kibar bir tasarıma sahip. Cihazın kalınlığının 10 mm’nin altında olduğu söylenmekte ki, bu kalınlık değeri doğruysa piyasanın en ince telefonu olarak kayıtlara geçebilir.

Mix Fold 4 Çıkış Tarihi Belli mi?

Xiaomi Mix Fold 4 kibar ve zarif bir tasarımla gelse de oldukça dayanıklı bir cihaz. IPX8 sertifikasına sahip olan telefonun batarya kısmında ise 5000 mAh’lık bir pil yer almakta. Çıkış tarihi ile ilgili de şu anda bilinen yakın bir zamanda tanıtımının gerçekleşeceği yönünde ancak kesin bir tarih henüz verilmiş değil. Mi katlanabilir telefonun şimdilik bilinen özellikleri bu şekilde ancak yeni özellikleri ortaya çıktığında biz de sizlere buradan duyuruyor olacağız.