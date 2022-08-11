Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4, şirketin en yeni tableti olarak piyasaya çıktı. Çinli teknoloji devi, Xiaomi Mix Fold 2 adlı en son katlanabilir ürünü de dahil olmak üzere bir sürü başka ürünü de piyasaya sürdü. En yeni tablet, geçen yıl piyasaya çıkan Pad 5 Pro’dan çok farklı. Snapdragon 870 işlemcili, 120 Hz yenileme hızına sahip 12,4 inç 2.5K çözünürlüklü LCD ekran ve 10.000 mAh pil ile geliyor. Gelin tüm detaylara bir göz atalım.

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 inç, tasarım ve görünüm açısından pek çok değişiklik taşıyor. Şirket, çerçeveleri kısalttı. Bununla birlikte, ön tarafta tam ekran eşit genişlik yaklaşımının dört tarafını korumaya devam ediyor.

Cihazın arkası farklı bir tasarımla çevrili. Cihazdaki kamera modülü yeniden tasarlandı ve artık Xiaomi 12 Serisi telefonlarla aynı görünüyor. Ekrandan bahsetmişken tablet, 2.5K çözünürlük sunan ve 120Hz yenileme hızını destekleyen 12.4 inç LCD panel ile geliyor. Ekran maksimum 500nit parlaklık oranına ulaşıyor ve P3 renk gamı ​​HDR10’u destekliyor. Ayrıca Dolby Vision sertifikası ile birlikte geliyor.

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4, 2021’de piyasaya çıkan Pad 5 Pro’da görülen Qualcomm Snapdragon 870 işlemciyle birlikte geliyor. 6GB+128GB sürümü ve 8GB + 256GB sürümü dahil olmak üzere birden fazla depolama seçeneğiyle satışa çıkıyor. Ayrıca, en üst düzey 12GB + 512GB depolama sürümüyle geliyor.

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4, 50 megapiksel ana sensör ve bir çift 2 megapiksel alan derinliği lensinden oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip. Selfie’ler ve görüntülü aramalar için cihaz, 20 megapiksellik bir kamera barındırıyor. Genel olarak kamera sistemi, önceki cihaza kıyasla çok gelişti.

Pil ömrü açısından, Xiaomi Pad Pro 12.4, büyük bir 10000mAh pil içeriyor ve 67W hızlı şarjı destekliyor. Cihazın sadece 68 dakikada tamamen şarj olduğu iddia ediliyor. Sürükleyici bir ses deneyimi için tablet, dört hoparlörlü bir kurulum kullanıyor ve ayrıca iki mikrofon barındırıyor. MIUI 13 desteği taşıyor. Tabletin fiyatı ise 415 dolar.