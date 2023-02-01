Xiaomi Pad 6 ve Pad 6 Pro Sızıntıları Paylaşıldı!

Xiaomi Pad 5 ve Pad 5 Pro, 2021’de Xiaomi’nin tablet serisini yeniden canlandırdı. Aradan geçen bir yıl sonunda Xiaomi, Pad 6 ve Pad 6 Pro için çalışmalara başladı.

Her iki Pad 6 modeli de 2880 x 1800px çözünürlük ve 120/144Hz yenileme hızına sahip 11 inç IPS LCD ekranlar getirecek. Paneller HDR10+ ve Dolby Vision’ı destekleyecek.

Xiaomi Pad 6 muhtemelen Snapdragon 870 yonga setini kullanacak, Pad 6 Pro’nun ise Snapdragon 8+ Gen 1’i 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB depolama ile getirmesi bekleniyor. Her iki tabletin de parmak izi tarayıcı ve 67 W hızlı şarj özelliği getirmesi bekleniyor.

Şu an için bunlar sadece sızıntı olarak paylaşılsa da, Xiaomi tarafından kısa zamanda yeni modeller için açıklama yapılması bekleniyor.

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