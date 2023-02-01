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Xiaomi Pad 6 ve Pad 6 Pro Sızıntıları Paylaşıldı!

Xiaomi Pad 5 ve Pad 5 Pro, 2021'de Xiaomi'nin tablet serisini yeniden canlandırdı. Aradan geçen bir yıl sonunda Xiaomi, Pad 6 ve Pad 6 Pro için çalışmalara başladı.

İbrahim Özbek

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xiaomi pad 6

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Xiaomi Pad 5 ve Pad 5 Pro, 2021’de Xiaomi’nin tablet serisini yeniden canlandırdı. Aradan geçen bir yıl sonunda Xiaomi, Pad 6 ve Pad 6 Pro için çalışmalara başladı.

Her iki Pad 6 modeli de 2880 x 1800px çözünürlük ve 120/144Hz yenileme hızına sahip 11 inç IPS LCD ekranlar getirecek. Paneller HDR10+ ve Dolby Vision’ı destekleyecek.

Xiaomi Pad 6 muhtemelen Snapdragon 870 yonga setini kullanacak, Pad 6 Pro’nun ise Snapdragon 8+ Gen 1’i 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB depolama ile getirmesi bekleniyor. Her iki tabletin de parmak izi tarayıcı ve 67 W hızlı şarj özelliği getirmesi bekleniyor.

xiaomi pad 6

Şu an için bunlar sadece sızıntı olarak paylaşılsa da, Xiaomi tarafından kısa zamanda yeni modeller için açıklama yapılması bekleniyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

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