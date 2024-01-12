Xiaomi Poco marka telefonları Türkiye'de satışa çıktı. Kısa bir süre için indirimli fiyatlarla sunulacak Poco marka telefonların yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Xiaomi, Poco marka telefonları Türkiye’de satışa çıkardı. Bu kapsamda Poco X6, Poco X6 Pro ve Poco M6 Pro akıllı telefonları kullanıcıyla buluşmaya hazır. Gelişmiş özellikleri ile dikkat çeken telefonlar kısa bir süre için normal fiyatının altında bir fiyatla satışa sunuluyor. Xiaomi ilk satışa özel 1000 TL indirimli fiyat uyguluyor.

Xiaomi Poco Marka Telefonları Türkiye’de Satışa Sunuldu

Tıpkı RedMi gibi Xiaomi’nin alt kuruluşlarından biri olan Poco akıllı telefon üretimi ile pazarda kendine yer edinmeye çalışmaktadır. Poco X6, Poco X6 Pro ve Poco M6 Pro modellerini Türkiye’de satışa çıkaran şirket, ilk satışa özel uygun fiyat imkanı da sumaktadır. Bu kapsamda Xiaomi 1000 TL indirimli fiyat uyguladığını belirtmiştir.

Poco X6, Poco X6 Pro ve Poco M6 Pro akıllı telefonların özellikleri ve fiyatlarını açıklayalım…

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Poco X6 Özellikleri ve Fiyatı

Poco X6 serisinin temel modeli olan akıllı telefonda 6,67 inç AMOLED ekran bulunmaktadır. Amoled ekran; uzun ömürlü ve avantajlı bir kullanım olanağı sunmaktadır. Açıklanan Poco X6 fiyatı ise yaklaşık 14,5 bin TL seviyesindedir. Cihazın diğer özellikleri aşağıdaki gibidir:

6.67 inç AMOLED ekran ve 1800 nit parlaklık

Snapdragon 7s Gen 2 İşlemci

7s Gen 2 İşlemci 12 GB LPDDR4X RAM

256 UFS 2.2 depolama

64 MP + 8 MP + 2 MP arka kamera

16 MP ön kamera

5100 mAh batarya

67 W hızlı şarj

Poco X6 Pro Özellikleri ve Fiyatı

6,67 inç AMOLED ekrana sahip olan Poco X6 Pro telefon modelinde 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri ile 512 GB’a kadar depolama alanı seçenekleri mevcuttur. Cihazın fiyatı da RAM ve depolama alanlarına göre değişmektedir. 8 GB RAM ile 256 GB depolama alanına sahip olan Poco X6 Pro fiyatı yaklaşık 16 bin TL; 12 GB RAM ile 512 GB depolama alanı bulunan Poco X6 Pro fiyatı ise yaklaşık 19 bin TL kadardır. Cihazın diğer özellikleri de aşağıdaki gibi listelenebilir:

6.67 inç AMOLED ekran ve 1800 nit parlaklık

Dimensity 8300 Ultra İşlemci

8 GB / 12 GB LPDDR5X RAM

12 GB / 512 GB UFS 4.0 depolama

64 MP + 8 MP + 2 MP arka kamera

16 MP ön kamera

5000mAh batarya

67W hızlı şarj

Poco M6 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Helio işlemcinin kullanıldığı Poco M6 Pro modelinde 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı bulunmaktadır. Söz konusu 3 Poco model arasından en uygun fiyatlısı M6 Pro modelidir. Cihazın satış fiyatı yaklaşık 13,5 bin TL seviyesindedir. Diğerlerinden farlı olarak bu cihazda ekran parlaklığı 1300 nit seviyesinde kalmıştır. Poco M6 Pro’nun diğer özellikleri ise aşağıdaki gibidir: