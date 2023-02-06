Xiaomi Poco X5 Pro ve Poco X5 tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Poco X serisi genellikle iyi bir ekran (yüksek yenileme hızına sahip), büyük, hızlı şarj olan bir batarya ve fiyat performans işlemcileri ile oldukça popüler telefon serilerinden biridir. Kamera tarafı her ne kadar çok başarılı olmasa da Pro modeli 108MP sensöre sahiptir.

Xiaomi Poco X5 Pro, geçen yıl bu zamanlardan itibaren X4 Pro‘nun doğrudan halefi olarak geliyor. Tasarım daha da inceltildi ve 7,9 mm ile şimdiye kadarki en ince X serisi telefon.

Bu serinin en önemli yeniliği, amiral gemisi sınıfı Adreno 642L GPU‘ya sahip 6nm çip (TSMC) olan Snapdragon 778G işlemcisidir. Yeni yonga seti, X4 Pro’ya güç veren Snapdragon 695 ile karşılaştırıldığında oldukça başarılı sonuçlar gösteriyor.

Poco X5 Pro

Bu yıl Xiaomi ayrıca Pro’yu iki kat temel depolama alanı olan 128 GB ile donattı, ancak temel RAM’i 6 GB’ta tuttu. Her ikisinden de daha fazlasına ihtiyacınız varsa 8/256 GB seçeneği vardır (her iki versiyonda da LPDDR4X RAM ve UFS 2.2 depolama sunar). Telefon, kutudan çıktığı andan itibaren Poco için MIUI 14 arayüzü ile Android 12’yi çalıştırıyor.

Ekran tarafında da önceki nesle göre bazı geliştirmeler mevcuttur. Ekran çözünürlüğü önceki modeldeki gibi hala 1.080 x 2.400 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 240Hz dokunmatik örnekleme sunuyor. Ekran boyutu ise 6.67” ve AMOLED panel kullanılıyor. Ancak artık DCI-P3 renk uzayının %100’ünü kapsayan 10 bit renk oluşturuyor. Ekran, 900 nite ulaşarak, önceki nesle göre %30’a yakın daha fazla parlaklık sunuyor. Karartma, yüksek frekanslı 1.920Hz PWM sistemi tarafından gerçekleştirilir. Son olarak ekran koruması önceki nesil ile aynı Gorilla Glass 5 tarafından sağlanmaktadır.

108MP ana kamera, daha hızlı yonga seti sayesinde 4K video kaydı yapabiliyor

Kamera sistemi, kameralar söz konusu olduğunda aynıdır. Bu, ana modülün 8MP ultra geniş açılı modül (120°) ve 2MP makro kamera ile birleştirilmiş 108MP 1/1.52” sensöre ve ayrıca ön tarafta 16MP kameraya sahip olduğu anlamına gelir.

Her ne kadar kamera çözünürlükleri aynı olsa da bu durum kameranın iyileştirilmediği anlamını taşımıyor. Snapdragon 778G, daha hızlı bir ISP ve daha güçlü bir NPU (12 TOPS) sağlıyor. En belirgin yükseltme ise artık 4K video kaydını gerçekleştirebiliyor olmanızdır. Daha önceki mode sadece full HD video kaydı yapabiliyordu. Ek olarak, kamerayı kullanmak da daha hızlıdır. (Fotoğraf çekimi %69 daha hızlı, gece modu %38 hızlandırıldı).

Yeni yonga seti ayrıca Wi-Fi 6 (ax) ve Bluetooth 5.2 ile daha hızlı yerel bağlantı sunuyor. Ek olarak, 3,5 mm kulaklık girişi, IR blaster ve NFC deteği bulunuyor.

Telefon ayrıca, birlikte verilen şarj cihazını kullanarak 5.000 mAh pili 67 W’ta dolduran bir USB-C bağlantı noktasına sahiptir.

Poco X5 Pro, Mavi, Siyah ve markanın ticari markası Sarı olarak mevcuttur.

İşte bir bakışta en iyi Poco X5 Pro özellikleri:

Xiaomi Poco X5, X4 Pro‘da da yer alan Snapdragon 695 yonga setini kullanıyor ancak 128 GB ile iki kat temel depolama alanına sahip. Yeni Pro gibi, aynı zamanda 8/256 GB’lık bir sürümü de bulunuyor. Bu alan size yetmezse 1 TB’a kadar desteklenen microSD yuvası da var. Normal versiyonu, kutudan çıktığı haliyle Poco için eski MIUI 13 arayüzünü kullanıyor.

Ekran, Pro ile aynı Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç boyutundadır. Bununla birlikte, 8 bitlik bir panel kullanıyor ve eski Gorilla Glass 3 derecesinde koruma sağlıyor. Bizi şaşırtan taraf ise en yüksek parlaklık daha da yüksektir ve 1.200 nit’lik değer sunar.

Kamera ve pil, Poco X4‘e ne olabileceğine daha çok benziyor (Xiaomi asla böyle bir telefon yayınlamadı). 48MP ana kamerası (yonga seti izin vermediği için sadece 1080p (Full HD) video kaydı yapabiliyor), 8MP ultra geniş (118°) ve 2MP makronun yanı sıra ön tarafında 13MP selfie kamerası vardır.

33 Watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil (68 dakikada %0-100)

Batarya aynı kapasiteye sahip, 5.000mAh, ancak şarj hızı Pro versiyonun aksine 33W’a düşüyor. Yine de kutudan çıkan 33 Watt’lık bir şarj cihazı telefonu 68 dakikada %0’dan %100’e tam olarak dolum yapabiliyor.

Kablosuz bağlantı, Pro’dan (Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1) biraz daha eski olsa da, X5’te hala 3,5 mm kulaklık girişi, IR blaster ve NFC desteği bulunuyor.

6/128 GB belleğe sahip Poco X5, 250€’ya, 8/256GB modeli ise 300€’ya sizin olabilir. Ancak, her iki seçenek için de erken ödeme fiyat avantajı bulunuyor. Bu rakamlar sırasıyla 200€ ve 250€.

Poco X5 Pro, temel 6/128GB model için 300€’dan başlar ve 8/256GB model için 350€’ya kadar çıkar. Bu versiyon için de erken fiyat indirimleri bulunuyor, yani acele ederseniz bunları sırasıyla 250€ ve 300€’ya alabilirsiniz.

Hem X5 hem de X5 Pro, 7 Şubat’tan (yarın) itibaren satışa sunulacak, ancak fiyatların bölgeye göre değişebileceğini unutmayın. Her iki telefon da çok çeşitli perakende iş ortakları aracılığıyla satışa sunulacak, işte bunlar:

Poco X5 ve X5 Pro’yu sunacak perakendeciler