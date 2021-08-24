Xiaomi, Redmi 10 Prime Süperstar Kamerasıyla Geliyor! Ortalık Sallanacak!

Mobil cihazlar konusunda kendini adeta kanıtlayan markalardan biri olan Xioami, özellikle yeni nesil cihazlarında hem fiyat hem de performans konusunda üst seviyede. Bu yüzden de herkes bu markanın yeni ürünlerini merak ediyor. 3 Eylül tarihinde çıkacak olan Xiaomi Redmi 10 Prime, oldukça iddialı bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor ve piyasaya sürülüyor.

Hindistan üzerinde piyasa çıkacak olan cihaz, bu konuda bir etkinlik davetiyle ön planda yer alıyor. Süperstar kamerası diyerek tanıttığı yeni nesil kamera yapısıyla da oldukça ortalığı sallayacak gibi görünüyor. Peki ama bu telefonun bu konudaki özellikleri nedir ve insanlar neden bu cihazı bu kadar merak ediyor? Gelin bir de onlara göz atalım.

Süperstar kamerası ile iddialar yükseliyor!

Süperstar kamerası diyerek iddiaları yükselten Xiaomi, özellikle 3 Eylül tarihinde Hindistan üzerinde yapacağı etkinlikte herkese özgü bir vurgu yapıyor. Telefon için Helio Yonga seti olarak ön plana çıkan bir destek paneli bulunuyor. 5G bağlantısı ve ekstra işletim gücü ile ön plana çıkan cihaz, kendine has bir yapıda ilerleyecek gibi görünüyor. Ama ürünün en çok kamerası ilgileri çekiyor. Örneğin yüksek hızlarda yenileme, stereo hoparlör, iki farklı mikrofon ve hızlı şarj özellikleri ile geliyor. Bu yüzden nasıl bir donanım farkının olacağı ve kaç modelinin çıkacağı henüz net değil.

Nedir bu süperstar kamerası?

Bazı konularda Xiaomi iddialı olmayı seviyor. Özellikle mobil cihazların kamera konusundaki başarısı, pek çok telefonda rekabet durumu yaratmış vaziyette. Bu konuya göre her türlü seçeneği ve beklentiyi kendi içerisinde inceleyebilir ve ön plana kolayca çıkarabiliriz. Süperstar kamerası da büyük ihtimalle düşük ışıktaki yüksek performans moduyla ilgili olacak. Yapay zekanın bu denli güçlü bir algoritmaya sahip olması ve bu algoritma ile birlikte yeni üretimlerin yapılması, süperstar kamerası konusunda da seçenekleri ön plana çıkarıyor. Bu yüzden süreçler ve farklı yaklaşımlar için kendinize göre bir dengede ve çalışmada bu ürüne göz atabilirsiniz.

Güçlü bir cihazın peşindeyseniz ve özellikle hızlı ve minimal bir kullanım arıyorsanız Xiaomi bu konuda vazgeçilmez bir destek sağlayacaktır. Bizce bir bakmanızda fayda var. Ülkemizde ne zaman satışa çıkacak ya da gelecek mi henüz belli değil. Lakin Xiaomi markasının Türkiye üzerinde fabrika çalışmaları olduğunu bildiğimiz için bir negatif ayrımcılık yaratmayacağını düşünüyoruz.

Peki sizin bu cihazla ilgili fikirleriniz nedir? Sizce ne kadar sevilir ve desteklenir? Bu konuya ilişkin bir öneriniz ya da beklentiniz var mı?