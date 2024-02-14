Ana Sayfa » Akıllı Telefon Xiaomi Redmi A3 Tanıtımı Gerçekleşti, Fiyatı ve Piyasaya Çıkış Tarihi Belli Oldu! Akıllı Telefon Xiaomi Redmi A3 Tanıtımı Gerçekleşti, Fiyatı ve Piyasaya Çıkış Tarihi Belli Oldu! Emine Emre 6 Görüntüleme

Çift SIM kart uyumlu olan ve markanın uygun fiyatlı ürünü olarak tanıtılan Xiaomi Redmi A3 tanıtımı gerçekleşti. Uygun fiyatlı olmasına rağmen özellikleri bakımından ilgi çeken telefonun fiyatı, özellikleri, ne zaman piyasaya çıkacağı gibi detaylar da ortaya çıktı. Xiaomi Redmi A3 fiyatı o kadar uygun ki “bu fiyata telefon kaldı mı” dedirtecek cinsten. İşte, Xiaomi Redmi A3 hakkında bilinenler…

Aşırı Uygun Fiyatlı Xiaomi Redmi A3 Tanıtımı Gerçekleşti!

Xiaomi uygun fiyatlı telefonu Redmi A3 tanıtıldı. Cihazın tüm özellikleri ve hakkında merak edilenler ortaya çıktı. Son dönemde Xiaomi, 14 serisi ile gündemde. Telefon tutkunları Xiaomi 14, 14 Pro ve 14 Ultra’yı dört gözle bekliyor desek yanlış olmaz. 14 serisi global çapta piyasaya sürülmek için biraz daha beklerken marka, bütçe dostu telefon arayanlar için Xiaomi Redmi A3’ü piyasaya sunuyor. İşte Redmi A3 özelliklleri…

Xiaomi Redmi A3 Özellikleri

Çin menşeli teknoloji devlerinden biri olan Xiaomi’nin yeni satışa sunacağı Redmi A3, 2023 yılında piyasaya sürülen A2 versiyonunun bir üst sürümü olarak tanımlanabilir. 6,71 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan cihaz, 90 Hz yenileme hızı ve FullHD+ çözünürlük ile geliyor. Cihazın ön kamerası 5 MP çözünürlüklü ve Gorilla Glass 3 koruması mevcut.

Xiaomi Redmi A3, tıpkı A2 modeli gibi MediaTek Helio G36 işlemciden güç alıyor. Bahse konu chipset, 12 nm fabrikasyon sürecini temel almakta ve toplamda 8 olmak üzere 4x 2,2 GHz ve 4x 1,8 GHz Cortex-A53 çekirdeği barındırıyor ve ayrıca 4G desteği de bulunuyor. Bunların yanı sıra Redmi A3 6 GB’a kadar RAM ve 128 GB’a kadar depolama alanı özelliklerine de sahip. Cihazın mikro SD kart desteğine sahip olduğunu belirtelim.

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Xiaomi Redmi A3 işletim sistemi olarak Android 14 barındırıyor. 5000 mAh bataryaya sahip olan cihaz 10 W hızlı şarj desteğine de sahip. 193 gr ağırlığında olan Redmi A3’ün boyutları ise 168.3 x 76.3 x 8.3 mm şeklinde. Ana kamera kısmında ise dairesel bir kamera adası ve ikili sensör kurulumu bulunan cihazın arka kamera görüntüsü Xiaomi 13 Ultra’ya benzetiliyor. Söz konusu iki sensörden birincil olanı 8 MP, yardımcı sensör ise 0,08 MP çözünürlük sunuyor.

Çift SIM desteği bulunan telefonda 3,5 mm ses çıkışı, USB-C portu, Bluetooth 5.3 ve artırılabilir hafız özellikleri mevcut. Tasarım bakımından göz dolduran cihaz üç renk seçeneği ile sunulmakta; siyah, yeşil ve mavi. Xiaomi Redmi A3 özelliklerini kısaca liste halinde vermek gerekirse, aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Ekran: 6,71 inç LCD, 90Hz 720 x 1650 piksel, 400 nit parlaklık

İşlemci: MediaTek Helio G36

RAM: 3 GB/ 4 GB / 6 GB

Depolama: 64 GB/ 128 GB

Arka Kamera: 8 MP birincil, 0,08 MP yardımcı

Ön Kamera: 5 MP

Pil: 10W 5.000 mAh batarya

Bağlantı: Çift SIM kart yuvası, BT 5.3, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C

Renk: Siyah, Yeşil, Mavi

Boyutlar: 168.3 x 76.3 x 8.3 mm 193 gr

Xiaomi Redmi A3 Fiyatı Ne Kadar, Ne Zaman Piyasaya Çıkacak?

Xiaomi Redmi A3, 3 farklı RAM ve depolama özellikleri ile sunulacak. Bunlar; 3 GB +64 GB, 4 GB + 128 GB ve 6 GB + 128 GB sürümü şeklinde nitelendirilmekte. Bahse konu sürümlerin fiyatları yaklaşık olarak ise şu şekilde:

Xiaomi Redmi A3 3 GB +64 GB: 87 dolar

Xiaomi Redmi A3 4 GB + 128 GB: 100 dolar

Xiaomi Redmi A3 6 GB + 128 GB: 111 dolar

Peki, Xiaomi Redmi A3 ne zaman satışa sunulacak? Cihazın 23 Şubat’ta piyasaya sürülmesi beklenmekte. Ancak ülkemizde satışa sunulacak mı, henüz belli değil.