Xiaomi Redmi K50 serisi, Bluetooth 5.3 ve LC3 ses sunan ilk telefonlar olacak

Xiaomi‘nin Redmi K50 serisi, şirket, diziyi çevreleyen küçük ayrıntıları ortaya çıkarmaya devam ederken, sızıntılar neredeyse bilinmesi gereken her şeyi ortaya çıkardığı için son birkaç ayda oldukça dikkat çekti. Örneğin, şirketin en son teaser’ları bağlantı hakkında bir takım detaylar veriyor.

Kilit nokta, K50 serisinin gecikmeyi, güç tüketimini ve menzili iyileştiren Bluetooth 5.3‘ü destekleyen ilk seri olacağıdır. Telefonlar ayrıca geleceğe yönelik koruma için LC3 ses codec bileşenini kullanır. Söz konusu codec bileşeni, Bluetooth 5.2 standardı ve altında çalışır ve sonuçta ses akış kalitesini iyileştirir.

Bu yeni bağlantı özelliklerine ek olarak, akıllı telefonlarda uzaktan kumandalarınızın yerini alan çift frekanslı GPS ve IR blaster bulunacak. IR blaster, Xiaomi telefonlarında yaygın olarak bulunur, bu yüzden bu gerçekten bir sürpriz değil.

Redmi K50 serisinin 17 Mart’ta gelmesi planlanıyor.