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Xiaomi, Redmi K60 serisini 27 Aralık’ta tanıtacak

Birkaç gün önce Redmi yetkilileri, Mediatek'in yeni piyasaya sürülen alt amiral gemisi yonga setinin Redmi K60 serisinin temel versiyonuna güç sağlayacağını açıkladı. Ancak yetkililer, lansman tarihi veya ilgili şeyler hakkında herhangi bir açıklama yapmamıştı. Bu sabah Redmi, tamamen yeni Redmi K60 serisinin 27 Aralık'ta saat 19:00'da bir lansman etkinliğinde piyasaya sürüleceğini resmen duyurdu. Şirket, Redmi K60 serisinin performans açısından oyun cep telefonlarını geride bırakacağını iddia ediyor.

Ahmet Ekinler

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Xiaomi, Redmi K60 serisini 27 Aralık'ta tanıtacak

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Xiaomi, Redmi K60 serisini 27 Aralık’ta Çin’de tanıtacak. Marka, Weibo’daki tarihi doğruladı ve ayrıca yeni serinin oyun versiyonunu içermeyeceğini de ortaya koydu.

Seride, Redmi markası için bir ilk olacak periskop lens da dahil olmak üzere arkasında üçlü kamera bulunan bir K60 telefon yer alacak.

Redmi’nin Weibo sayfasındaki bir dizi teaser’da alt marka, amiral gemisi akıllı telefonunun performansının artık mobil oyunlar için yeterince iyi olduğunu ve özel bir sürüme gerek olmadığını belirtti.

Resmi teaserlar aracılığıyla daha fazla ayrıntı ve özellik öğreneceğimizi umduğumuz etkinliğe dört gün kaldı. Marka yöneticisi William Lu, muhtemelen normal Redmi K60 olan telefonlardan birinin Dimensity 8200 yonga setine sahip olacağını açıkladı.

Söylentiler, Redmi K60 Pro için bir Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti önerdi, ancak resmi onay için salı gününe kadar beklememiz gerekiyor.

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KaynakGsmarena

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