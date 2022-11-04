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Xiaomi Redmi K60, yeni Dimensity 8200 ile geliyor

Redmi, bu yıl Şubat ayında Dimensity 8100 çipli Redmi K50'yi tanıttı. Daha sonra marka, Dimensity 8100 yonga setinden güç alan Redmi Note 11T Pro ve Note 11T Pro+'yı da duyurdu. Görünüşe göre bu akıllı telefonların devam sürümleri, Dimensity 8200 yonga seti tarafından desteklenecek. Bu nedenle, birkaç ay içinde gelen Redmi K60 ve Redmi Note 12T serisi, D8200 yonga setine sahip olabilir.

Ahmet Ekinler

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Xiaomi Redmi K60

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Redmi K60 serisi zaten tasarım doğrulama aşamasında ve bugün bir sızıntı, serideki normal akıllı telefon hakkında çok önemli bir ayrıntıyı ortaya çıkardı. Digital Chat Station’a göre, Xiaomi Redmi K60, Dimensity 8200 adlı bir yonga seti tarafından desteklenecek.

Telefon ayrıca OIS’li bir 48MP kameraya da bağlı kalacak ancak 48MP görüntüleyiciler birçok boyutta geldiği için hangi sensör olacağı hakkında hiçbir bilgimiz yok.

Dimensity 8100’ün ayak izlerini takip etmesi beklenen yeni Mediatek yonga seti ile ilgili ayrıntıları ikinci kez duyuyoruz. Dün, aynı kaynak vivo iOQO Neo7 SE‘nin 3.1 GHz ile geldiği iddia edilen çip üzerinde çalışacağını iddia etti. Cortex-X2 CPU çekirdeği – mevcut amiral gemisi Dimensity 9000 yongasıyla eşleşiyor.

Redmi K60’ın ayrıca bir QHD+ ekran, 30W kablosuz ve 67W kablolu şarjı destekleyen 5.500 mAh pil ile gelmesi bekleniyor. Redmi patronu, Weibo’daki takipçilerine Dinamik Ada tipi bir çözüm isteyip istemediklerini sordu ve Xiaomi’nin alt markasının Apple’ın benzersiz kullanıcı arayüzünü benimseyebileceğini öne sürdü.

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KaynakGsmarena

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