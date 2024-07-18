Xiaomi, Redmi K70 Ultra Champion Edition’ı duyurdu

Xiaomi, 19 Temmuz’da Redmi K70 Ultra’yı piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve lansmandan önce şirket şimdi sınırlı sayıda üretilecek Redmi K70 Ultra Champion Edition adlı özel bir modelin de olacağını açıkladı.

Telefon, tasarımında Lamborghini Essenza SCV12 süper otomobilin Y şekilli logosu ile SQUADRA CORSE yarış kalkanı logosunu taşıyor. Canlı yeşil ve cesur sarı renklerde sunulacak. Telefonun odak noktası tamamen estetik, hayranlara yüksek performanslı yarış dünyasını çağrıştıran bir tasarıma sahip bir telefon sahibi olma şansı sunuyor.

Xiaomi, bu telefonun özelliklerini henüz detaylandırmadı ancak temel donanımın standart model ile aynı olması muhtemel. Ancak sınırlı sayıda üretilecek modelin yükseltilmiş bellek seçenekleri ile gelebileceği tahmin ediliyor.

Redmi K70 Ultra Özellikleri

Redmi K70 Ultra, MediaTek Dimensity 9300+ işlemci ile donatılmış olup 1.5K çözünürlüklü OLED ekranı ve 144Hz yenileme hızını destekliyor.

Ekran ayrıca 3840Hz PWM karartma özelliğine sahip, bu da Xiaomi’ye göre düşük ışık koşullarında endüstri lideri göz koruması sağlıyor. Ekranın tam boyutu henüz açıklanmasa da, TCL ile birlikte geliştirildiği biliniyor. Kamera sistemi, muhtemelen 50MP Sony IMX906 ana sensör ile birlikte 8MP ultra geniş açı sensörü ve 2MP makro sensörü içeriyor. Özellikle, K70 Ultra, Xiaomi’nin kendi geliştirdiği AISP görüntüleme algoritmasını kullanan ilk Redmi telefon olarak, genel kamera performansını artırmayı amaçlıyor.

Redmi K70 Ultra’nın bir diğer öne çıkan özelliği Xiaomi’nin Pengpai T1 sinyal güçlendirme çipi. Rapora göre, WiFi performansında %12 artış, GPS performansında %20 iyileşme ve 5G WiFi sinyal gücünde %58 önemli bir artış sağlıyor.

Bunların yanı sıra, telefon hızlı şarj için Surge P2 çipi, güç yönetimi için G1 ve bağımsız ekran işleme için D1 çipine sahip. Bunlar Xiaomi tarafından geliştirilen yerli yonga setleri olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca, telefon hızlı güç dolumu için destekli 5500mAh batarya ile gelirken, toz ve suya karşı IP68 sertifikası ile övünüyor.