Xiaomi Redmi Note 11 Serisi Tanıtıldı – İşte Fiyatı!

Xiaomi, dünyanın dört bir yanındaki hayranları için resmi olarak Redmi Note 11 serisini piyasaya sürdü. Serinin küresel modelleri Note 11, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro ve Redmi Note 11 Pro 5G’den oluşuyor.

Redmi Note 11 Serisi

Seri, kamera yönü, ekran, işlemci ve şarj hızındaki yükseltmeler dahil olmak üzere birinci sınıf özelliklerle geliyor. Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro ve Redmi Note 11S üçlüsü, kullanıcılara unutulmaz bir kamera deneyimi yaşatmak için tasarlanmış bir parça 108MP ana sensör vaat ediyor.

Sensör, büyük 1/1,52 inç sensör boyutuna sahip bir Samsung HM2 sensörden oluşuyor. Kamera ayrıca daha yüksek dinamik aralık ve renk performansı ile inanılmaz görüntüler sunmak için 9’u 1 arada piksel gruplama teknolojisini ve çift yerel ISO’yu kullanıyor. Bu, düşük ışık koşullarında bile canlı bir çekim yapmanızı sağlıyor.

Redmi Note 11, 50MP ana sensörle birlikte geliyor. Bununla birlikte, 118 derecelik görüş açısına sahip 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik kamerası içeren serinin geri kalanıyla aynı ikincil sensörleri paylaşıyor.

Selfie’ler için Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro ve Redmi Note 11S’de 16MP selfie sensörü bulunurken standart modelde 13MP selfie kamerası var.

En üst seviye Redmi Note 11 Pro 5G ve Note 11 Pro; FHD+ çözünürlüğe sahip 6.67 inç AMOLED DotDisplay ve 120Hz ekran yenileme hızının yanı sıra 360Hz’e kadar dokunmatik örnekleme hızı desteğine sahip. Öte yandan, Redmi Note 11S ve Redmi Note 11; 90Hz ekran yenileme hızı desteği ile 6.43 inç FHD+ AMOLED DotDisplay paneli bir araya getiriyor.

Redmi Note 11 modelleri, telefonların üstünde ve altında bulunan; çift süper lineer hoparlörle birlikte geliyor ve oyun oynamak veya video izlemek için sürükleyici stereo ses ile eksiksiz bir eğlence deneyimi vaat ediyor.

İşlemci açısından, Redmi Note 11 Pro’nun 5G modeli bir Qualcomm Snapdragon 695 işlemci tarafından desteklenirken; 5G olmayan Redmi Note 11 Pro; Redmi Note 11S ile birlikte bir MediaTek Helio G96 işlemciyle geliyor. Note 11, bir Snapdragon 680 işlemci tarafından destekleniyor.

Dört modelin tümü, suyunu 5.000 mAh büyük kapasiteli bir pilden alıyor. Pro modelleri, sadece 15 dakikada %5’e kadar şarj sağladığı söylenen amiral gemisi seviyesindeki; 67W turboşarj ile birlikte geliyor. Redmi Note 11S ve Redmi Note 11; 33W Pro hızlı şarj özelliğine sahip ve sadece bir saat içinde tam şarj oluyor. Telefonların fiyatı ise şu şekilde

Redmi Note 11 Pro 5G

• 6GB+64GB: 329 dolar

• 6GB+128GB: 349 dolar

• 8GB+128GB: 379 dolar

Redmi Note 11 Pro

• 6GB+64GB: 299 dolar

• 6GB+128GB: 329 dolar

• 8GB+128GB: 349 dolar

Redmi Note 11S

• 6GB+64GB: 249 dolar

• 6GB+128GB: 279 dolar

• 8GB+128GB: 299 dolar

Redmi Note 11

• 4GB+64GB: 179 dolar

• 4GB+128GB: 199 dolar

• 6GB+128GB: 229 dolar

Redmi Note 11 ve Note 11S bu Ocak ayında satışa çıkacak, Redmi Note 11 Pro 5G ve Redmi Note 11 Pro ise Şubat 2022’den itibaren satışa çıkacak.