Xiaomi Redmi Note 11R tanıtıldı: Dimensity 700, 90Hz ekran ve 5.000 mAh pil

Söz verdiği gibi, Xiaomi bugün sürekli büyüyen Note 11 serisine en son eklenen Redmi Note 11R‘yi tanıttı.

Ancak beklendiği gibi Xiaomi Redmi Note 11R tamamen yeni bir akıllı telefon değil. Küresel Poco M4 5G‘nin (Hint modeli daha iyi kameralara sahiptir) 8 GB’a kadar RAM ve daha yüksek temel depolamaya sahip bir sürümüdür. Poco M4 5G, 4GB/64GB ve 6GB/128GB bellek seçenekleriyle gelirken Redmi Note 11R, 4GB/128GB, 6GB/128GB ve 8GB/128GB yapılandırmalarında sunuluyor. Akıllı telefon ayrıca 1 TB’a kadar depolama genişletmesi için özel bir microSD kart yuvasına sahiptir.

Redmi Note 11R, Dimensity 700 yonga seti tarafından desteklenmektedir ve kutudan çıktığı haliyle Android 12 tabanlı MIUI 13 arayüzünü çalıştırmaktadır. 6,58″ Full HD+ 90Hz LCD ve 5MP selfie kamerası için bir çentik etrafında inşa edilmiştir.

Akıllı telefonun dokulu arka panelinde, genişliğe yayılan bir kamera adası bulunur. 13MP ana kamera ve 2MP derinlik birimi barındırıyor ve kamera modülleri arasına flaş yerleştirilmiş. Ayrıca Poco markasının artık Redmi markasıyla değiştirildiğini de fark edebilirsiniz.

Redmi Note 11R, yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı ile birlikte gelir ve 5G ağlarını destekler. Bir USB-C bağlantı noktasından 18W’a kadar hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh pil içerir. Ancak, birlikte verilen adaptör yalnızca 10W şarjı destekler.

Redmi Note 11R gri, siyah ve mavi renklerde sunulur (Poco M4 5G gibi sarı bir seçenek yoktur) ve Xiaomi’nin resmi Çin web sitesi aracılığıyla Çin’de şu an satın alınabilir durumda.

Siyah Mavi Gri

4GB/128GB modeli yaklaşık 154$, 6GB/128GB modeli ise 168$ olarak fiyatlandırılıyor. Ve 8GB/128GB sürümünü satın almak istiyorsanız 196$ ödemeniz gerekecek.