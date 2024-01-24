Xiaomi bir etkinlik düzenleyerek RedMi Note 13 serisinin Türkiye’ye geldiğini duyurdu. 2023’ün Eylül ayında bu göz alıcı telefonlar Çin’de satışa çıkmıştı ve ülkemizdeki teknoloji severlerin radarındaydı. Sonunda Xiaomi RedMi Note 13 serisi Türkiye’de de satışa çıktı. Peki Xiaomi RedMi Note 13 serisi fiyatları ve özellikleri nedir, bakalım…

Xiaomi RedMi Note 13 Serisi Artık Türkiye’de Satışta!

Xiaomi RedMi Note 13 serisi Türkiye pazarına giriş yaptı. Serinin ülkemizde satış sunulan modelleri şu şekilde: Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 Pro 5G ve Redmi Note 13 Pro+ 5G. Yeni serinin yalnızca Redmi Note 13 5G modeli ülkemizde satışa sunulmadı, diğer modellerin hepsi mevcut. Xiaomi yeni serinin fiyatları telefonun hem modeline göre hem de RAM ve bellek büyüklüğüne göre farklılık göstermekte. İşte Xiaomi RedMi Note 13 serisi telefonların fiyatları:

Xiaomi Redmi Note 13: 8 GB RAM + 256 GB – 11.999 TL

Xiaomi Redmi Note 13 Pro: 8 GB RAM + 256 GB – 16.499 TL ve 12 GB + 512 GB – 18.499 TL

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: 12 GB RAM + 512 GB – 21.999 TL

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G: 12 GB RAM + 512 GB – 24.999 TL

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Xiaomi resmi internet sitesinde söz konusu cihazların fiyatlarında 500 TL’lik bir indirim kuponu mevcut. Bununa birlikte, ülkemizde faaliyet gösteren büyük e – ticaret sitelerinde de telefonlar satışa sunuldu. Bu kapsamda Hepsiburada, bazı modellerde hediye olarak RedMi Watch 3 ve RedMi Buds 5 Pro ürünlerini eklemiş görünüyor. Aynı zamanda Hepsiburada limiti ile taksitlendirme olanağı da bulunuyor. Cihazları satın almadan önce büyük e-ticaret siteleri ve markanın resmi internet sitesinden fiyatları ve kampanyaları karşılaştırarak kontrol etmekte fayda var.

Xiaomi RedMi Note 13 Serisi Özellikleri

Pek çok kişi tarafından ülkemizde satışa sunulması beklenen cihazların en önemli özelliklerinden bahsedelim…

Xiaomi RedMi Note 13 cihazı 4G özelliği barındırmakta olup cihaz Snapdragon 685 işlemcisi ile çıkış yapıyor. RedMi Note 13 Pro modelinde de 4G özelliği mevcut ancak bu cihazda yonga seti olarak Helio G99 Ultra kullanılmış. Serinin ülkemizde satışa sunulan modelleri arasında 4G destekli olan cihazları bu iki model; diğerleri 5G özelliği ile geliyor.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G modelinde Snapdragon 7s Gen 2 yonga seti kullanılmış durumda ve serinin en üst modeli olan Redmi Note 13 Pro+ 5G’de ise Dimensty 7200 Ultra chip seti yer almakta. Yeni serinin tüm cihazları yüksek çözünürlüklü kamera özelliklerine sahip ve ekstra şık tasarımları ile de göz dolduruyor.

Redmi Note 13 serisinin yalnızca Note 13 modeli dışında diğer modellerin hepsinde 200 MP ana, 8 MP geniş, 2 MP makro kamera kullanılmış durumda. Redmi Note 13 modelinde ise ana kamera 108 MP çözünürlükte ve geniş ve makro kamera özellikleri ise diğerleri ile aynı. Ön kameralar ise serinin tüm cihazlarında 16 MP çözünürlüğe sahip.

Xiaomi Redmi Note 13 serisinin ekran özellikleri de yine tüm cihazlarda aynı tutulmuş. Aslında cihazlardaki temel fark işlemciden kaynaklanıyor. Diğer özellikleri ya aynı ya da ufak farklar bulunuyor. Cihazlarda 120 Hz, 6,7 inç büyüklüğünde Amoled ekran kullanılmış durumda.

Xiaomi Redmi Akıllı Saat ve Kulaklık Fiyatları

Xiaomi Redmi Note 13 serisi telefonların yanı sıra akıllı saat, Bluetooth kulaklık gibi ürünleri de Türkiye’de satışa sundu. Bu kapsamda Xiaomi Redmi Watch 4 yaklaşık 3.300 TL fiyatla piyasaya sürüldü. Redmi Buds 5 Pro Bluetooth kulaklıklar yaklaşık 2.000 TL, Redmi Buds 5 kulaklık ise yaklaşık 1100 TL fiyatla Türkiye pazarında satışa sunuldu. Markanın resmi web sitesinde bütün ürünlerde geçerli olacak şekilde 500 TL’lik indirim kuponu da bulunmakta.