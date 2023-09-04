Xiaomi telefonlarda kötü amaçlı yazılım şoku!

Xiaomi kullanıcıları, şirketin akıllı telefonları hakkında tartışmalı bir iddiada bulunuyor. Bu kullanıcılara göre, Xiaomi akıllı telefonlarında Chrome tarayıcısını hacklediği iddia edilen Mintnav adlı kötü amaçlı yazılım yüklü.

Bu kötü amaçlı yazılımın akıllı telefonları nasıl etkilemiş olabileceğine dair herhangi bir haber gelmedi. Reddit’te bu konuyu ilk bildiren kullanıcı şunları yazıyor:

Merhaba arkadaşlar, yakın zamanda tüm Xiaomi telefonlarımda Google Chrome ana sayfamın “Mintnav” adlı bir site olarak değiştirildiğini gördüm, değiştirirken dikkatli olun, bu site hakkında herhangi bir belge bulamadım bu yüzden bunun bir aldatmaca olduğunu düşünüyorum (birçok kez Xiaomi tarafından yapıldığını bulduğum bir şey)

Haberi aldıktan sonra Twitter/X’teki birçok kullanıcı da bu konuda şikayette bulundu; hatta içlerinden biri Hindistan’ın Elektronik ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Devlet Bakanı’nı etiketledi.

Bu kötü amaçlı yazılım olduğu iddia edilen şey hakkında daha fazla bilgi toplamaya çalıştığımızda, kapsamlı ayrıntıların eksikliğiyle karşılaştık. Howtoremove Guide adlı öğretici bir web sitesi şöyle diyor: “Mintnav, tarayıcı korsanlığı uygulamaları kategorisine giriyor ve doğrudan önemli bir zarar vermese de, günlük web tarama faaliyetlerinizde kesinlikle önemli bir rahatsızlık ve kesinti kaynağı olabilir.”

Kullanıcıların endişeleri geçerli olsa da bu bilinmeyen programın Xiaomi telefonlarına nasıl ulaştığı belli değil. Diğer markaların kullanıcılarından Mintnav hakkında herhangi bir şikayet duymadık, dolayısıyla Xiaomi’nin bir şekilde işin içinde olması mümkün. Bu iddia edilen kötü amaçlı yazılımın Xiaomi akıllı telefonlarında bir güncelleme sonrasında ortaya çıkmış olması mümkün.