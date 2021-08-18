Xiaomi, Telefonları İçin Samsung E5 LTPO Süper AMOLED Ekran Kullanacak!

Dün iQOO 8 Pro, Samsung E5 LTPO Super AMOLED ekranlı dünyanın ilk akıllı telefonu olarak resmiyet kazandı. Bugün erken saatlerde, güvenilir bir kaynak, Xiaomi’nin de Samsung Display tarafından üretilen bu yeni nesil OLED ekranlı bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı

Digital Chat Station’a göre Xiaomi, uzun süredir telefonları için Samsung E5 LTPO Super AMOLED ekranı test ediyor. Çinli teknoloji devi tarafından kullanılan panelin, LTPO teknolojisi sayesinde nispeten daha küçük bir delik ve uyarlanabilir yenileme hızına sahip olduğu söyleniyor.

Ne yazık ki kaynak, bu deliğin ne kadar küçük olacağını söylemiyor. Redmi K40 serisi, 2,98 mm ile dünyanın en küçük ekran deliğine sahip. Bu nedenle, Xiaomi’nin yaklaşmakta olan ekranı yaklaşık olarak aynı boyutta veya ondan daha küçük olabilir.

Yukarıda belirtilen özelliklere sahip ekran üst düzey olduğundan, Xiaomi Mi 12 serisinde piyasaya sürülebilir. Mi 12 serisini Aralık ayında duyurulmamış Qualcomm Snapdragon SM8450 yonga seti ile piyasaya sürüleceği söyleniyor.