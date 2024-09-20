Üç kez katlanabilen telefon modelleri son dönemde oldukça popüler oldu. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Huawei üç kez katlanabilir telefonu Mate XT’yi tanıttı. Bunun yanı sıra TCL, Samsung gibi markaların da üç kez katlanan telefon modeli için çalışmalar yaptıkları biliniyor; Xiaomi de bunlardan biri. Yeni sızıntılarla Xiaomi üçe katlanan telefonu patent görselleri ortaya çıktı, işte ayrıntılar.

Xiaomi Üçe Katlanan Telefonu Ortaya Çıktı!

Xiaomi’nin üçe katlanan telefon modeli üzerinde çalıştığını daha önce sizlere duyurmuştuk. Bu alanda ilk sırayı Huawei alsa da TCL, Tecno, Samsung, Xiaomi ve benzeri gibi markalar da üç kez katlanabilen telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Xiaomi 3 kez katlanan telefon patent görselleri ortaya çıktı. Xiaomi aslında bu alanda daha önce de bir patent almıştı ancak o model pek kullanışlı bir yapıya sahip değildi.

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Xiaomi’nin pantenti ortaya çıkan yeni 3 kez katlanan telefonu tıpkı Huawei Mate XT gibi bir tasarıma sahip. Mate XT, kısa bir süre içerisinde 6,25 milyonu aşkın ön sipariş aldı; Xiaomi gibi bir devin tasarladığı yeni modelin de piyasada büyük yankı uyandırması bekleniyor.

Xiaomi’nin 3 kez katlanan telefonu pantent görselleri Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi’nce ortaya çıkarıldı. Aslında patentin 2022’in sonunda alındığı ancak şimdiye dek açıklanmadığı görülmekte. Xiaomi’nin bu yeni cihazı tıpkı Huawei Mate XT gibi, Z şeklinde bir katlama stiline sahip. Tek bir ekrana sahip olan cihaz katlandığında ekranın üçte biri kullanılabilir durumda; açık olduğunda ise neredeyse bir tablet boyutunda oluyor.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 3’e katlanabilen telefonun Xiaomi Mix serisine dahil olması bekleniyor. Bununla birlikte cihazın Mix Fold’un yeni bir üyesi mi yoksa farklı bir serimi olacağı henüz belli değil. Akıllı telefon piyasasının güçlü aktörlerinden biri olan Xiaomi’nin bu alanda da büyük bir başarıya imza atması bekleniyor.

Xiaomi 3 Kez Katlanan Telefonu 2025 Yılında Piyasaya Çıkabilir

Xiaomi üçe katlanabilen telefonu, daha önceki bilgilere göre, güçlü bir Snapdragon işlemci ile gelebilir. Cihazın kamera kısmında ise Leica imzası bekleniyor. Üst segment telefonlar arasına katılacak olan modelin yüksek bir fiyatla geleceği düşünülmekte. Zira Huawei Mate XT fiyatı 2.800 dolar seviyelerinde.

Huawei Mate XT kısa bir zaman önce ön siparişe çıktı. Yeni bir model olan üçe katlanabilir telefonların piyasaya çıkışları biraz zaman alabilir ancak 2025 yılında Xiaomi’nin rekabete dahil olması beklenmekte. Xiaomi ile birlikte Samsung ve Tecno da 2025 yılında üç kez katlanan telefonlarını piyasaya sürebilir.