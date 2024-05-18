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Uygun fiyatlı akıllı telefon arayanlar için Xiaomi yeni bir modeli daha kullanıma sunuyor. 2023 yılında yine bütçe dostu akıllı telefon olarak tanıtılan Note 12R modelini hatırlayanlarınız olacaktır. Yeni çıkan Note 13R modeli ise bunun bazı özelliklerinin değişmiş şekli diyebiliriz. Xiaomi uygun fiyatlı telefon serisine Redmi Note 13R’yi ekliyor, işte detaylar…

Xiaomi Uygun Fiyatlı Telefon Serisine Yenisini Ekliyor: Redmi Note 13R Geliyor!

Bütçe dostu Xiaomi telefonu olarak piyasaya sürülen Redmi Note 13R, Note 13 serisinin yeni modeli olarak karşımıza çıkıyor. Note 13 serisinde 4 cihaz bulunuyordu 13R ise beşinci model olarak da kırpılmış özelliklerle geliyor. Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, fiyat performans bakımından tatmin edici cihazları ile piyasada oldukça geniş bir kitleye hitap ediyor.

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Fiyatına göre özellikleri makul bir cihaz olan Redmi Note 13R işlemci kısmında Snapdragon 4 Gen 2 yer almakta. Genellikle orta segment cihazlarda gördüğümüz Snapdragon 4 Gen 2 yonga seti 2.3GHz hızında 2x Cortex-A78 ve 2GHz hızında 6x Cortex-A55 olacak şekilde toplam 8 çekirdekli bir yapıya sahip. RAM kısmında 6 GB, 8 GB ve 12 GB LPDDR4X bellek seçenekleri sunan cihaz dahili depolama kısmında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB UFS 2.2 opsiyonları ile gelmekte.

Tasarım bakımından fiyatına göre oldukça şık bir dizayna sahip olan Note 13R, 8.32 mm inceliğinde ve tasarımında kristal cam materyali kullanılmış. Toza ve suya dayanıklılık sertifikası olan IP53 özelliği de bulunmakta. 6,79 inç büyüklüğünde bir LCD ekranı bulunan cihaz, 2460 × 1080 piksel FullHD+ çözünürlük, 550 nit parlaklık ve 120 Hz’ye kadar adaptif yenileme hızı sunmakta.

Redmi Note 13R Fiyatı Ne Kadar ve Ne Zaman Piyasaya Çıkacak?

Redmi Note 13R işletim sistemi kısmında ise Android 14 tabanlı Xiaomi HyperOS yer alıyor. 5030 mAh’lık güçlü bir batarya ile gelen Redmi uygun fiyatlı telefon 33W hızlı şarj desteğine de sahip. Kamera bakımından ise fiyatına göre gayet yeterli özellikler barındıran 13R’de 50 MP ana kamera, 2 MP makro kamera ve 8 MP de selfie kamerasına sahip.

Redmi bütçe dostu telefon Note 13R, 3 farklı renk seçeneği ile geliyor; gece yarısı siyahı, gümüş, buz kristali mavisi. Redmi Note 13R fiyatı ise RAM ve bellek özelliklerine göre farklılık göstermekte. Bu kapsamda cihazın fiyatı aşağıdaki gibi listelenebilir:

Redmi Note 13R 6 GB / 128 GB – 193 dolar

Redmi Note 13R 8 GB / 512GB – 304 dolar

Redmi Note 13R öncelikle Çin’de satışa sunulacak ancak küresel pazara da açılması bekleniyor. Bununla birlikte ne zaman global çapta sunulacak, henüz açıklanmadı.