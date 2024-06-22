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Xiaomi uygun fiyatlı telefonu Redmi Note 14 serisi özellikleri ortaya çıkmaya başladı. Bütçe dostu telefon arayanlar için uygun bir marka olan Xiaomi’nin Redmi markası, yeni cihazlarını 2024 yılı bitmeden piyasaya sürecek. Note 14 serisinin üç farklı telefon ile geleceği bilinmekte. İşte hem ucuz hem de yüksek performans sunacak Redmi telefonlar hakkında ortaya çıkan bilgiler…

Xiaomi Uygun Fiyatlı Telefonu Redmi Note 14 Serisi Özellikleri Ortaya Çıkmaya Başladı!

Bulunduğu seviyeye göre daha uygun fiyat ve daha yüksek performans sunan Redmi Note serisinin yeni modelleri yolda. Uygun fiyatlı telefon pazarının en çok tercih edilen markalarından biri olan Redmi, fiyat – performans telefonları ile piyasadaki payını artırmaya devam ediyor. Ancak bu segmentte muhteşem bir rekabet olduğunu belirtmekte fayda var; Vivo, Realme, Oppo vb gibi markalar da hem ucuz hem de yüksek performans sunan cihazları ile pazardaki paylarını artırmaya çalışıyor.

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Uyun fiyatlı ve güçlü telefon alanında Xiaomi’nin Redmi markasının payı da oldukça yüksek. Marka bu kapsamda Note serisine yeni cihazlar ekliyor. Çoğunlukla Eylül ayında tanıtım yapan Redmi’nin bahse konu cihazları da yine Eylül ayında kullanıcıya lanse etmesi bekleniyor. Redmi’nin yeni telefonları Note 14, Note 14 Pro ve Note 14 Pro Plus olarak sunulacak.

Gizmochina verilerine göre Xiaomi’nin uygun fiyatlı serisi Redmi yeni telefonları IMEI veri tabanında ortaya çıktı. Veri tabanında yer alan bilgilere göre Redmi Note 14 5G modelinin 24090RA29G, 24090RA29I, 24090RA29C kodları ile; Note 14 Pro’nun 24115RA8EG, 24115RA8EI, 24115RA8EC kodları ile; Note 14 Pro+’ın ise 24094RAD4G, 24094RAD4I, 24094RAD4C kodları ile IMEI veri tabanında göründüğü belirtiliyor.

Redmi Note 14 Serisi Ne Zaman Çıkacak?

Söz konusu model numaralarının baş kısmındaki 2409 kodunun 2024 yılının Eylül ayına işaret ettiği söylenmekte. Bununla birlikte Temmuz ayından sonra Çin’in global lansman yapması beklenmekte. Bunların yanı sıra Redmi Note 14 Pro Plus’la ilgili ametist kod adı olduğu ve bundan dolayı da bu cihazın mor tonlarında bir renkle geleceği düşünülmekte. Pro Plus telefonunun dahili model adının ise “O16U” olduğu söylenmekte.

Redmi fiyat performans telefonları ile ilgili ortaya çıkan detaylardan biri de kutudan Android 14 tabanlı HyperOS 1.0 işletim sistemine sahip olacağı şeklinde. Redmi Note 14 serisinin yanı sıra Xiaomi 115 serisinin de 2024 son aylarında tanıtılması bekleniyor. Yani Xiaomi yıl bitmeden hem üst segment hem de uygun fiyatlı seriden olan telefonlarını piyasaya çıkaracak gibi görünüyor.