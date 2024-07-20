Xiaomi Yandan Katlanabilir Telefonu Mix Fold 4 Özellikleri Açıklandı

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Xiaomi Annual Speech 2024 etkinliği gerçekleştirerek yeni cihazlarını tanıttı. Lei Jun kontrolünde gerçekleşen tanıtım etkinliğinde akıllı saatten kulaklığa kadar pek çok yeni Xiaomi cihaz görücüye çıktı; bunlardan biri de Mix Fold 4. Merakla beklenen Xiaomi yandan katlanabilir telefonu Mix Fold 4 özellikleri ve fiyatı belli oldu. İşte ayrıntılar…

Xiaomi Yandan Katlanabilir Telefonu Mix Fold 4 Özellikleri

Xiaomi yandan katlanabilir telefonu Mix Fold 4 uzun zamandır sızıntılarla gündeme geliyordu ve daha evvel bazı özellikleri ortaya çıkmıştı. Ancak cihazın tanıtımı dört gözle bekleniyordu ve nihayetinde gerçekleşti. Xiaomi Annual Speech 2024 etkinliğinde Mix Fold 4 tanıtımı yapıldı. Bunun yanı sıra marka pek çok cihazı lanse etti ve bunlardan biri de Xiaomi ilk dikey katlanabilen telefonu Mix Flip. Mix Flip hakkında bilgiyi de sitemizde bulabilirsiniz.

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Xiaomi Mix Fold 4, hafif oluşuyla ön plana çıkıyor zira söylenene göre markanın en hafif telefonu. 226 gram ağırlığında olan telefon, açık hali ile 4,59 mm kalınlığında; bu da demek oluyor ki katlandığı zaman da Mix Fold 4, inceliği ile dikkat çeken cihazlardan biri olacak. Bu kapsamda katlandığında 6.8 mm’lik bir kalınlığa sahip ve bunun sebebi de Xiaomi’nin yeni menteşe sistemi.

Xiaomi yeni menteşe sistemi hem diğerlerinden daha hafif hem de daha dayanıklı. Marka, menteşenin 500.000 açılıp kapanmaya kadar dayanıklı olduğunu ve 1800 MPa ultra güçlü çelikle güçlendirildiğini belirtmekte. Mix Fold 4 ekran kısmına baktığımızda iç ekranının 7.98, kapak ekranını ise 6.56 inç büyüklüğünde olduğunu söyleyebiliriz. 120 Hz yenileme hızı ve 3000 nit parlaklık sunan cihazın ekranı Dolby Vision teknolojisine ve 2K çözünürlüğe sahip bir OLED panel.

16 GB RAM, 1 TB Depolama Alanı

Gücünü Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden alan Xiaomi Mix Fold 4, 16 GB RAM ve 1 TB’a kadar da depolama alanı sunuyor. 5100 mAh’lık güçlü bir bataryaya sahip olan Xiaomi yandan katlanan telefon kamera özellikleri bakımından da oldukça iyi. Üst segment Xiaomi telefonlar arasında yerini alan Mix Fold 4; 50 Megapiksel ana kamera, 12 Megapiksel geniş açı kamera, 50 Megapiksel çözünürlüklü telefoto kamera ve 10 Megapiksel’lik periskop kameraya sahip. Cihazın selfie kamerası ise 16 Megapiksel çözünürlüklü olarak geliyor.

Xiaomi katlanan telefon Mix Fold 4 özelliklerini kısaca listeleyecek olursak:

Dış ekran: 7.98 inç, 2224×2488, 3000 nit, 120Hz, LTPO AMOLED

İç ekran: 6.56 inç, 1080×2520, 3000 nit, 120Hz, LTPO AMOLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Bellek: 12 GB, 16 GB RAM

Depolama: 256 GB, 512 GB, 1 TB

Arka kamera: 50 MP f/1.7 (birincil) + 50 MP f/2.0 (telefoto) + 10 MP f/2.9 (periscope) + 12 MP f/2.2 (ultra geniş)

+ 10 MP f/2.9 (periscope) + 12 MP f/2.2 (ultra geniş) Ön kamera: 16MP

Batarya: 5100 mAh, 67w kablolu, 50w kablosuz şarj

Yazılım: Android 14, HyperOS

Xiaomi Mix Fold 4 Fiyatı!

Xiaomi katlanır telefonu Mix Fold 4 fiyatı, RAM ve depolama alanı seçeneklerine göre farklılık göstermekte. Bu bağlamda telefonun açıklanan fiyatlarını aşağıdaki gibi listeleyebiliriz: