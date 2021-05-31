Bilindiği üzere akıllı telefon üreticileri şirketler artık RAM veya diğer donanım özellikleri dışında daha farklı nasıl yenilikler getirebiliriz diye düşünürken şarj kapasite savaşlarını başlatmış oldular. Bu savaşta birçok Android üreticisi firma yeni adaptörlerini piyasaya sunmaya başlıyor. Samsung, en son 120 W destekli bir şarj adaptörüyle karşımıza çıkmıştı. Ancak hala firmalar 65, 56 W gibi seçeneklerle cihazlarını sunmaya devam ediyor.

Bugün ise Xiaomi yeni bir şarj cihazını resmi Twitter sayfasından tanıtarak birçok firmayı ardında bırakmayı başarmış oldu. Şirket kablolu olarak 200W, kablosuz olarak ise 120 W şarj edebilen yeni cihazlarını görücüye çıkardı. Test sırasında kullanılan cihaz ise Mi 11 Pro oldu. 4.000 mAh bataryalı özel yapım bir cihaz ile test yapılan bu yeni şarj cihazları sekiz dakika gibi kısa bir sürede şarj sağlıyor.





Cihaz HyperCharge ile kablolu olarak sekiz dakikada %100 ulaştı. Aynı test kablosuz olarak yapıldığında ise yedi dakikada %50 oldu. %100’de ise bir yedi dakika daha harcayarak böylelikle yapılan testte toplam şarj süresi on beş dakika sürdü. Şirket bu sayede hızlı şarj konusunda yeni bir dünya rekoru kırarak adını tekrar duyurdu.

Kablolu testte cihazın pil %0‘dan %10‘a 44 saniyede %50‘ye ise sadece üç dakikada ulaştı. Tam %100 ise sadece sekiz dakika sürdü. Yapılan testte şarj gücünün 15W ile 198W arasında dalgalandığı görüldü. Kablosuz testte ise cihaz %0‘dan %10‘a bir dakikada, %50’ye ise yedi dakikada ulaştı. On beş Dakikada %100‘e ulaşan şarj, kablosuz olarak yüksek bir başarı gösterdi. Xiaomi‘nin bu yeni cihazını ne zaman sunacağı konusunda henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.