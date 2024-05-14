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Akıllı telefon piyasasındaki agresif rekabetten dolayı markalar sürekli model yenileme ile meşgul oluyorlar. Xiaomi 14 serisinin çıkışının ardından Xiaomi 15 serisinin gelmesi gerekiyor ve dolayısıyla bu konuda çalışmalar hızlanıyor. Diğer taraftan da kullanıcı sürekli bir üst modelin özelliklerini merak içinde oluyor. Xiaomi 15 serisi de kullanıcı tarafından merakla beklenen cihazlardan ve bu cihaz hakkında da yeni haberler var; Xiaomi yeni amiral gemisi Xiaomi 12 IMEI veri tabanında göründü. İşte detaylar…

Xiaomi Yeni Amiral Gemisi Xiaomi 15 IMEI Veri Tabanında Göründü!

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi Xiaomi 15 olacak ve cihazın bu yılın sonuna doğru tanıtılması bekleniyor. Cihaz IMEI veri tabanında göründü ve bazı özellikleri belli oldu diyebiliriz. Xiaomi 15 serisi veri tabanında üç model numarası ile ortaya çıktı. Bu kapsamda standart Xiaomi 15’in 24129PN74G, 24129PN74I ve 24129PN74C model numaraları ile göründü. Xiaomi 15 Pro versiyonu ise 24101PNB7C model numarası ile ortaya çıktı.

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Veri tabanında ortaya çıkan model numaralarının başındaki dört rakamın lansman tarihi olabileceği yönünde tahminler mevcut. Ancak bu bir tahmin henüz bir kesinliği bulunmuyor. Örneğin 15 pro model numarasının başındaki 2410 cihazın Ekim ayında satışa sunulacağını, Xiaomi 15’in model numarasının başındaki 2412 de cihazın önümüzdeki Aralık ayında piyasaya çıkarılacağını gösteriyor olabilir.

Bunların yanı sıra IMEI veri tabanında bir de 2410DPN6CC model numaralı cihaz yer alıyor ve bu cihaz Xiaomi 15 Pro Ti Satellite olarak tanımlanmış durumda. Markanın böyle bir model çıkarması beklenmiyor dolayısıyla bu model numarası, Xiaomi 15 Pro cihazının titanyum kaplamalı ve uydu bağlantılı modeline ait olabilir şeklinde düşünülmekte. Model numarasının sonunda yer alan CC ise cihazın yalnızca Çin piyasasına özel olduğunu gösteriyor olabilir.

Xiaomi 15 Özellikleri Nasıl Olacak?

Titanyum çerçeve özelliği Xiaomi 14 Pro modelinde de bulunmakta idi. Uydu bağlantısı özelliği de Xiaomi 14 Pro ve 14 Ultra’da Çin piyasasına özel olarak sunulmuştu. Yani aslında Xiaomi 15 serisinin model numaralarından yapılan çıkarımlarla tahmin edilen özellikler marka için yeni özellikler değil. Kullanıcı ise cihazlarda daha büyük yenilikler beklemekte.

Xiaomi henüz resmi olarak açıklamış olmasa da 15 serisinde Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi kullanılabilir. Snapdragon 8 Gen 4 yonga seti henüz Qualcomm tarafından tanıtılmadı. Xiaomi 15’in bu çip set ile gelmesi kullanıcıyı oldukça memnun edecektir.

Xiaomi 15 tahmini özelliklerinden bazıları şu şekildedir: