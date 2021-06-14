Xiaomi Yeni Bir Kamera Sensörü Üzerinde Çalışıyor

Xiaomi, yakın zamanda, arka tarafında büyük kamera modülleri bulunan yeni akıllı telefon modelleri için patent aldı. Bu, şirketin mobil fotoğrafçılığa ağırlık vererek yeni cihazlar piyasaya sürmeyi hedeflediği anlamına gelebilir.

Yeni bir rapora göre Çinli teknoloji devi, Mart 2021’de Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (WIPO) bir tasarım patenti başvurusunda bulundu. Bu patent, bu ayın başlarında yayınlandı ve arkalarında büyük görüntü sensörleri bulunan üç akıllı telefon modelini sergiledi.

Patent, ‘Cep telefonu, cep telefonu için arka kapak’ başlığını taşıyordu ve bize bu telefonların arka tasarımına bir göz atmamızı sağlayan çeşitli tasarım eskizleriyle geldi. Bu görüntülere bakıldığında şirket, arkada benzer bir kamera modülü yerleşimini sergileyen patentli tasarımlardan biri ile Samsung Galaxy S21 serisinden ilham almış gibi görünüyor.

Sensörler, arka panelin sol üst köşesine dikey olarak yerleştirilmiş. Bu model, periskopik bir yakınlaştırma lensi gibi görünen şeyi içeren dört görüntü sensörüne sahip. Ana kamera en büyük sensör olarak en üstte yer alıyor, ardından altında iki bilinmeyen sensör bulunuyor.

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Benzer şekilde, ikinci model benzersiz bir arka kamera modülü tasarımına sahip ve dikey olarak yığılmış modülde iki büyük kamera boşluğu görünüyorr. Bir sensör üstte, ikincisi ise altta bulunuyorr. Bu iki sensör arasındaki boşluk, LED flaş için olabilecek dikdörtgen bir kesik ile birlikte iki küçük kamera boşluğu içeriyor.

Bu, Mi 11i‘ye benziyor, ancak sensörler yataydan ziyade dikey olarak yerleştirilmiş. Son olarak, üçüncü ve son model, hemen altında iki küçük sensör bulunan tek bir büyük sensöre sahip. Ne yazık ki, şirketin gerçekten bu cihazlar üzerinde çalışıp çalışmadığı bilinmiyor.