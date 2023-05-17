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Xiaomi Yeni Telefonu İçin Disney’le Ortaklık Kurdu

Bu ortaklık kapsamında piyasaya sürülecek ilk akıllı telefonun Xiaomi CIVI 3 olmasını bekliyoruz. Telefon muhtemelen bir Disney karakterinden ilham alan bir tasarıma sahip olacak ve hatta özel aksesuarlar ve ambalajlar içerebilir. Özel bir kullanıcı arayüzü deneyimi de sunabilir.

Ayşen Sıla

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xiaomi civi 3

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Akıllı telefon markalarının, özel model akıllı telefonları piyasaya sürmek için film ve medyadaki şirketlerle ortaklık kurduğu bilinir. Xiaomi, pop kültüründen ilham alan veya diğer markalarla ortaklıklar kuran telefonları sık sık piyasaya sürdüğü için muhtemelen bu trendin ön saflarında yer alıyor.

Bunun son örneği ise Redmi Note 12 Turbo Harry Potter Edition oldu. Şimdi şirket, medya şirketinin karakterlerinden birinden ilham alacak ortak markalı bir CIVI akıllı telefon getirmek için Disney ile birlikte çalışacağını duyurdu.

Xiaomi bugün, Xiaomi Civi Disney 100. yıl dönümü özel sürümünü tanıtmak için Disney ile ortaklığını açıklayan resmi bir duyuru yaptı. Bu, ortak girişim için seçilmiş bir Disney karakter IP’si ile Xiaomi ve Disney arasındaki ilk işbirlikçi ürünü işaret ediyor. Ancak kesin çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

Xiaomi-CIVI-Disney

Şirket herhangi bir detay açıklamazken, bu ortaklık kapsamında piyasaya sürülecek ilk akıllı telefonun Xiaomi CIVI 3 olmasını bekliyoruz. Telefon muhtemelen bir Disney karakterinden ilham alan bir tasarıma sahip olacak ve hatta özel aksesuarlar ve ambalajlar içerebilir. Özel bir kullanıcı arayüzü deneyimi de sunabilir.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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