Xiaomi Yeni Uygulaması Kite’ı Piyasaya Sürdü!

Xiaomi, oyuncular için oluşturulmuş yeni bir yazılım uygulamasını duyurdu. Oyunlar için bir kare hızı test uygulaması olan Kite adlı yeni yazılımın adı, oyuncuların cihazlarının oyundaki performansını kontrol etmelerini sağlamak için Android akıllı telefon modelleri için yapılmış.

Resmi notlara göre, Çinli teknoloji şirekt bu yeni yazılımı Çin pazarında ücretsiz olarak piyasaya sürdü. Daha önce Tencent’in benzer bir teklifi vardı ve şimdi Xiaomi kendi rakip kare hızı test uygulamasını da yayınladı.

Şirket, yeni yazılımın, düşük performans alırken ve hatta düşük güç tüketirken, doğru verilerle profesyonel kalitede bir termal optimizasyon aracı sunduğunu iddia ediyor. Marka, bunun neredeyse hiç güç harcamayan ve 7/24 arka planda çalıştırılabilen basit bir tak ve çalıştır testi olduğunu belirtiyor.

Şu anda Kite uygulaması birçok ana akım Android akıllı telefon modelini destekliyor. Ayrıca, çeşitli popüler CPU mimarileriyle ve hatta Android’in birden çok sürümüyle uyumlu. Ancak ne yazık ki, diğer platform için bir sürüm geliştirme aşamasında olmasına rağmen, iOS ve iPhone’lar için hala destek yok.

Bir güç tüketimi testinde, Xiaomi markalı bir akıllı telefonda 40 dakika boyunca bir oyun çalıştırıldı. Test süresi boyunca oyun oynarken, Kite yazılımının güç tüketimi yaklaşık 15mA idi. Bu, şirketin bu uygulama tüketicisinin rakipleri arasında en düşük güce sahip olduğu iddiasına yol açtı.