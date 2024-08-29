Pek çok marka gibi Xiaomi de her yıl yeni amiral gemisi telefonlarını piyasaya çıkarıyor. Yeni nesil teknoloji ile üretilmiş, üstün özelliklere sahip cihazların maliyetleri de her yıl biraz daha artıyor. Özellikle güçlü performansa sahip olan çipler maliyette aslan payını oluşturuyor diyebiliriz. Bu yıl çıkacak olan Xiaomi 15 serisinde de Mediatek ve Qualcomm’un yeni çipleri kullanılacak. Bu kapsamda Xiaomi’den üzücü haber geldi diyebiliriz; artık üst seviye telefonlar daha pahalı olacak. İşte ayrıntılar…

Xiaomi’den Üzücü Haber: Üst Seviye Telefonlar Daha Pahalı Olacak!

Xiaomi üst segment telefonları olan bu yıl piyasaya çıkacak Xiaomi 15 serisi MediaTek’in ve Qualcomm’un son teknoloji çipleri ile gelecek. 3 nm üretim sürecinden geçen Dimensity 9400 ve Snapdragon 8 Gen 4 yonga setleri yüksek performansın yanı sıra maliyet anlamında da artış yaşamış durumda. İşlemci maliyetlerinin yükselmesi demek de direkt olarak telefonlara yansıyor diyebiliriz.

En güncel teknoloji haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Amiral gemisi telefonların maliyetlerindeki artışa değinen Redmi Genel Müdürü Wang Teng Thomas, Weibo sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda telefon fiyatlarına zam yapılmadan kalitenin artırılmasının mümkün olmadığını dile getirdi. Thomas paylaşımında telefon kullanıcılarına “özellikleri düşürülmüş ancak fiyatı artırılmamış bir telefonu mu yoksa özellikleri artırılmış ve dolayısıyla fiyatı da artırılmış bir telefonu mu” seçeceklerini sordu.

Kullanıcıların hem özellikleri artırılmış hem de fiyatı aynı kalmış telefonu tercih edeceklerini bildiğini söyleyen Thomas, böyle bir opsiyonun maalesef mümkün olmadığını esprili bir dille söyledi. Artan maliyetlerin tüketiciye ne kadarının yansıtılacağı henüz bilinmiyor ancak tüm artışlar yansıtılmasa da bir kısmı elbette eski fiyatın üzerine eklenecektir.

İşlemci ve AI Gereksinimleri Maliyetleri Yükseltiyor

Söz konusu fiyat artışları elbette yalnızca Xiaomi için geçerli değil; pek çok markanın yeni telefonlarında fiyatların artışı söz konusu. Zira artışın temel nedeni işlemci fiyatları ve yapay zeka teknolojisinin gerek RAM gerekse diğer faktörler nedeniyle yüksek maliyetli olması.

Bu kapsamda söylenene göre Qualcomm Sanpdragon 8 Gen 4 yonga setinin selef modelinden yaklaşık yüzde 30 oranında daha pahalı olacak. Fiyat farklılıklarını ilerleyen süreçte, yeni modeller çıktıkça göreceğiz. Ekim ayında piyasaya çıkması beklenen Xiaomi 15 serisi bakalım selef modellerden ne kadar pahalı olacak…