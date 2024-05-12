Xiaomi’nin Dikey Katlanabilir Telefonu Özellikleri Ortaya Çıktı

En çok kullanılan akıllı telefon markalarından biri olan Xiaomi ilk dikey katlanabilir telefonunu çıkarmaya hazırlanıyor. Xiaomi MIX Flip şeklinde adlandırılacak olan telefon Çin’in bazı sertifika listelerinde göründü. Marka, cihaz hakkında henüz bir açıklama yapmasa da Xiaomi’nin dikey katlanabilir telefonu özellikleri belli olmaya başladı.

Xiaomi’nin Dikey Katlanabilir Telefonu Özellikleri Belli Olmaya Başladı

Katlanabilir telefonların piyasada yeniden canlanması ile birlikte pek çok marka bu alanda da cihazlar üretmeye başladı. Bu sektörün pazar payı da günden güne artmaya devam ediyor. Xiaomi’nin bu kapsamda yandan katlanabilir telefonu (Mi Mix Fold) bulunuyordu ancak dikey katlanabilir telefonunu yeni üretiyor.

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Marka, yeni katlanabilir cihazı hakkında henüz tanıtım yapmadı ancak cihaz 3C sertifikasında göründü. Buna göre Xiaomi’nin bu yıl içerisinde iki adet katlanabilir telefonu piyasaya sürmesi bekleniyor. Mix Flip ve Mix Fold 4 olarak markalandırılan cihazlar 2024’ün 3. çeyreğinde pazara tanıtılabilir. Mix Fold 4 yatay katlanabilir telefon serisinin yeni modeli olarak karşımıza çıkarken Mix Flip ise Xiaomi’nin ilk dikey katlanabilir modeli olarak piyasada yer bulacak.

Bu telefonlardan Mix Flip, 2405CPX3DC model numarası ile sertifika listesinde göründü ve bazı özellikleri ortaya çıktı. Buna göre cihaz 67 W’a kadar hızlı şarj desteği ile gelecek. Bu bakımdan normal telefonlarla herhangi bir farkı bulunmuyor. Xiaomi Mix Flip’in gücünü Snapdragon 8 Gen 3’ten alacağı biliniyor. Ekran kısmında ise Samsung kalitesi göreceğiz.

Xiaomi Yeni Katlanabilir Telefon Ne Zaman Çıkacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Cihazın ana kamerasının alt kısmında bildirimleri kontrol edebilmek ve arka kamera ile selfie çekebilmek için küçük bir ekran bulunacak; böylelikle kullanıcı ister selfie kamerası ile ister arka kamera ile rahatlıkla selfie çekebilecek. Daha evvel ortaya çıkan sızıntılara göre Xiaomi Mix Flip ana kamera kısmında 50 MP Light Hunter 800 sensör ve Howey OV60A sensör bulunacağı bilinmekte.

Xiaomi dikey katlanabilir telefonu, Beijing Changshu Technology üretim tesislerinde üretilmekte, yani markanın kendi üretim tesislerinde. Bu bakımdan, cihazın rekabetçi bir fiyata sahip olacağı söylenebilir. Xiaomi bu kapsamda rakiplerinden 1-0 önde olacak gibi görünmekte. Bahse konu model Xiaomi tarafından henüz doğrulanmadı ve ne zaman tanıtılacağı da belli değil. Ancak, Xiaomi katlanabilir telefonu bu yaz piyasaya çıkabilir.