Uzun zamandır beklenen Xiaomi’nin en iyisi Xiaomi 14 Ultra resmen tanıtıldı. Tüm özellikleri ile Xiaomi’nin en güçlü ve en iyi telefonu olan bu cihaz özellikle de kamera kalitesiyle ön plana çıkıyor. Leica kamera kurulumunun yer aldığı cihaz oldukça iddialı bir şekilde piyasaya çıkıyor. Akıllı telefon pazarının güçlü aktörlerinden biri olan Xiaomi, rekabette ön plana çıkmak için çalışmalarına son sürat devam ediyor. Peki Xiaomi 14 Ultra özellikleri neler, ne zaman piyasaya çıkacak, fiyatı ne kadar, inceleyelim…

Xiaomi’nin En İyisi Xiaomi 14 Ultra Resmen Tanıtıldı!

Xiaomi, 2023’ün Ekim ayında Xiaomi 14 ve 14 Pro’yu tanıtmıştı. Aradan kısa bir zaman geçmesine rağmen serinin en güçlü ve en iyi telefonu da tanıtıldı. Tanıtımda cihaza dair merak edilen tüm detaylar paylaşıldı. Kamera ve performans bakımından dudak uçuklatan cihazın özelliklerine bakalım…

Xiaomi 14 Ultra Kamera Özellikleri

Xiaomi 14 Ultra’nın bütün özellikleri üst seviyede ancak telefon kamera özellikleri ile ön plana çıkıyor. Dairesel bir kamera adasının içerisinde bulunan dörtlü kamera sistemi kapsamında yer alan Leica Summilux lensler 50 MP çözünürlükle karşımıza çıkıyor. 14 Ultra kapsamında yer alan birinci kamera olarak 50 MP çözünürlüğünde Sony LYT-900 sensör kullanılmış durumda. Diğer üç kamera ise yine 50 MP çözünürlüğünde Sony IMX858 sensöre sahip.

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Xiaomi 14 Ultra’nın geniş açılı kamerası 122° FoV ve f/ 1.8 diyafram açıklığı özelliğinde iken telefoto kısmında ise yine f/ 1.8 diyafram ve 3.2x optik zoom yeteneği bulunmakta. Arka kamera adasında bulunan sonuncu periskop kamera f/ 2.5 diyafram açıklığına sahip ve 5x zoom yapabilmekte iken bu iki zoom özellikli kamera ise makro özellikler barındırmakta. Cihazdaki ultra geniş açılı kamera haricinde diğer üç kamera OIS’e sahip ve video kaydı kapsamında ise 4K 120 FPS ve 8K 30 FPS değerlerinde video çekimi yapılabilmekte.

Xiaomi 14 Ultra cihazının bütün kameralarında 4K 60 FPS desteği bulunmakta. Telefonun ön kamerası ise 32 MP çözünürlüğünde. Xiaomi’nin bu yeni cihazında Xiaomi AISP nöral çipi kullanılmış durumda. Bahse konu çip için Xiaomi, “fotoğrafçılık için dünyanın ilk yapay zekalı büyük model hesaplama platformu” tanımlamasını yapmakta. Bu özellik sayesinde 30x zoom yapıldığında sonucu daha iyi bir hale getirmek için telefon, – “FusionLM”, “ToneLM”, “ColorLM” ve “PortraitLM” modellerinden faydalanacak. Cihaz kamera özellikleri bakımından üst düzey bir performans sunmakta.

Xiaomi 14 Ultra Üst Seviye Performansla Geliyor

Tasarım bakımından göz dolduran Xiaomi 14 Ultra aslında biraz 13 Ultra’yı andırıyor ancak 14 Ultra’nın kamera kısmı cihazsın üst bölümünü daha çok kaplamakta. Xiaomi 14 Ultra’nın bazı modellerinin dış kaplamasında vegan deri kullanılırken bazılarında ise seramik yüzey bulunmakta.

Xiaomi 14 Ultra ekran kısmında ise 6,73 inç büyüklüğünde, kavisli, 3000 nit parlaklığa sahip, QHD+ çözünürlüklü OLED ekran bulunmakta. İşlemci kısmında ise gücünü Snapdragon 8 Gen 3’ten alan telefon 16 GB’a kadar RAM ve 1TB dahili depolama alanına sahip. Bu özellikleri ile üstün bir performans gösterecek olan cihazın akıllı telefon pazarında büyük etki yaratması bekleniyor.

5.300mAh bataryayla gelecek olan Xiaomi 14 Ultra 80 W kablosuz şarj desteği ve 90 W hızlı şarj desteği barındırmakta. Cihazın hızlı şarj ile yüzde 50 seviyesinde doluluğa 12,5 dakikada ulaşması, tamamen şarj olmasının ise 20 dk sürmesi beklenmekte. Android 14 üzerinde HyperOS işletim sistemi barındıran cihaz IP68 sertifikasına da sahip.

Xiaomi 14 Ultra Özellikleri

Xiaomi 14 Ultra özelliklerini liste halinde vermek gerekirse:

Ekran: 6,73 inç QHD+ OLED, 3.000 nit, 120Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3

RAM: 12 GB / 16 GB LPDDR5X

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0

Arka Kamera: 50MP Sony LYT-900 ana sensör, 50MP Sony IMX858 ultra geniş açı, 50MP Sony IMX858 periskop ve 50MP Sony IMX858 telefoto

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 5.300 mAh / 90 W hızlı şarj ve 80 W kablosuz şarj

İşletim Sistemi: Android 14’ün üzerinde HyperOS

Xiaomi 14 Ultra Fiyatı Ne Kadar ve Ne Zaman Çıkacak?

Xiaomi 14 Ultra şu anda Çin’de ön siparişe açılmış durumda. Cihazın küresel çaptaki fiyatlandırması ve çıkış tarihi henüz belli değil. Xiaomi 14 Ultra’nın küresel tanıtımı 2024 Mobil Dünya Kongresi öncesinde, 25 Şubat’ta tarihinde Barselona’da gerçekleştirilecek. Bu tarihte cihazın fiyatı ve ne zaman çıkacağı da açıklanacak. Şimdilik Xiaomi 14 Ultra Çin için geçerli olan fiyatlar belli. Bu fiyatlar da depolama alanına göre farklılık göstermekte. İşte Xiaomi 14 Ultra fiyat çizelgesi: