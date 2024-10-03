Xiaomi yeni üst seviye telefon serisi Xiaomi 15’i bu ay tanıtmaya hazırlanıyor. Seride Xiaomi 15, 15 Pro ve 15 Ultra modelleri yer alacak; 15 ve 15 Pro Ekim ayında lanse edilecek ancak Xiaomi 15 Ultra, 2025 yılında tanıtılacak. Tanıtıma kısa bir zaman kalmış olsa da cihazlar hakkında yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Xiaomi’nin yeni amiral gemisi 15 Ultra tasarımı ortaya çıktı. İşte Xiaomi 15 Ultra hakkında bilinenler…

Xiaomi’nin Yeni Amiral Gemisi 15 Ultra Tasarımı Ortaya Çıktı!

Xiaomi hem tasarım hem de performans bakımından üst seviye olan 15 serisini bu ay içerisinde piyasaya sürecek. Xiaomi 15 serisindeki en iyi telefon olan 15 Ultra modeli Ekim ayında değil 2025’in ilk aylarında piyasaya sunulacak. Xiaomi 15 Ultra hakkında daha evvel pek çok detay ortaya çıksa da sızıntılar hala gelmeye devam ediyor. Şimdi de cihazın tasarımı belli oldu.

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Ortaya çıkan Xiaomi 15 Ultra görüntülerine bakıldığında telefonun 14 Ultra tasarımıyla oldukça benzer olduğu görülmekte. 15 Ultra ile selef model arasında ufak tefek farklılıklar bulunuyor, örneğin kamera kurulumu kısmında. Xiaomi 14 Ultra kamera kurulumunda lensler sağda ve solda ikişer adet olacak şekilde konumlanmıştı. 15 Ultra modelinde ise yukarıda bir lens aşağıda üç lens olacak şekilde tasarlanmış durumda. Kamera adası ise her iki modelde de dairesel şekilde.

Kamera Özellikleri

Kamera özelliklerine bakacak olursak Xiaomi 15 Ultra’nın Samsung ISOCELL HP9 sensör ile gelmesi beklenmekte. Bu sensör Vivo X100 Ultra’da da bulunuyor. Bunun yanı sıra Xiaomi yeni amiral gemisinde 200 MP periskop telefoto sensörü de yer alacak. Xiaomi 14 Ultra’da bunun yerine 50 MP çözünürlüklü Sony IMX858 sensör yer almakta idi.

15 Ultra ana kamerası selef modelde olduğu gibi 1 inç büyüklüğünde 50 MP Sony LYT-900 olacak. Bu sensörün düşük ışık performansının iyileştirileceği söylenmekte. Yukarıda bahsettiğimiz diğer sensörlerde ise herhangi bir değişim beklenmemekte. Xiaomi 15 Ultra ön kısmında ise düz kenarlar ve ekrandaki delikli kısım dikkat çekiyor.

24 GB RAM, 6200 mAh Batarya

Xiaomi 15 Ultra’nın en merak edilen özelliği elbette işlemcisi. Bu kapsamda cihazın Qualcomm’un yeni tanıtacağı yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 4 ya da Snapdragon 8 Elit ile gelmesi bekleniyor. Yeni Xiaomi amiral gemisi telefonda 24 GB’a kadar RAM ve 6.200 mAh kapasiteli bir batarya bulunması beklenmekte.

İşletim sistemi kısmına baktığımızda ise 15 Ultra, Android 15 tabanlı en son HyperOS 2.0 il gelecek. Bunun yanı sıra muhteşem bir görüntü kalitesi ile gelecek olan cihazın ekran kısmında da 2K çözünürlüklü, 144 Hz tazeleme hızı sunan OLED panel yer alacak. Bununla birlikte cihazın ultrasonik ekran içi parmak okuyucuya sahip olduğunu da belirtelim.

Xiaomi 15 Ultra oldukça şık bir tasarım ile gelecek. Cihazın arka kısmı ise çeşitli zevklere göre dizayn edilmiş. Bu kapsamda seramik, düz deri ve fiberglas malzemeden yapılmış farklı opsiyonlarla geleceğini belirtelim. 15 Ultra hakkında yeni sızıntılar geldikçe biz de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.