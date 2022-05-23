Xiaomi’nin Yeni Telefonu Harika Bir Kameraya Sahip Olacak

Xiaomi bugün, şirketin birkaç ay içinde piyasaya çıkacak; yeni bir akıllı telefon için geliştirdiği Leica ile ortaklığını resmen duyurdu.

Çinli şirket, Leica ile “uzun vadeli stratejik işbirliğini” doğruladı ve bu yıl Temmuz ayında resmi olarak piyasaya çıkacak olan; bir amiral gemisi akıllı telefonu birlikte geliştirdiklerini açıkladı.

Bu, Leica’nın Sharp, Huawei ve Panasonic’ten sonra mobil görüntüleme için işbirliği yaptığı dördüncü şirket oldu. Ancak Xiaomi, yeni amiral gemisi akıllı telefonla ilgili hiçbir şey açıklamadı.

Telefonun birkaç ay içinde piyasaya sürüleceği göz önüne alındığında, yakın zamanda duyurulan Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci tarafından desteklenmesini bekliyoruz. Xiaomi CEO’su Lei Jun, ortaklığın ayrıntıları açıklamadan şirketin görüntüleme stratejisine güçlü bir destek sağlayacağını söyledi.