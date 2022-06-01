Xioami 12 Ultra, Birinci Sınıf Özelliklerle Gelecek

Xiaomi ve Leica geçtiğimiz günlerde yeni akıllı telefonlar oluşturmak için bir ortaklıkta el ele vereceklerini duyurdular. İkili Temmuz ayında bir duyuru sözü verdi ancak hangi akıllı telefonu piyasaya süreceklerini açıklamadı. Ancak uzun süredir konuşulan Xiaomi 12 Ultra olmasını bekliyoruz. Ancak resmi duyurudan önce, akıllı telefonun tasarımı ve malzemesiyle ilgili yeni bilgilere sahibiz. Gelin tüm detaylara bir göz atalım.

Raporlara göre yeni Xiaomi 12 ultra iki renk seçeneğiyle gelecek; ilki daha profesyonel görünmesini sağlayan cilalı deri kaplamalı siyah; diğeri üzerinde dokulu seramik camlı beyaz renkte harika bir tasarıma sahip olacak.

Akıllı telefonun ana özelliği kamera sistemi olacak; Xiaomi’nin Leica ile son ortaklığı kesinlikle 12 Ultra kamerasını yeni bir seviyeye taşıyacak. Akıllı telefon, kamerada benzersiz bir “Oreo” tasarıma sahip ve en az 3 lens vaat edecek. Ultra geniş açılı sensör ve makro sensör eşliğinde 200 megapiksel ana sensöre sahip olması muhtemel.

Yeni Xiaomi Mi 12 Ultra’nın ön tarafında büyük olasılıkla bir OLED esnek kavisli ekrana sahip olacak. Ayrıca akıllı telefonun kaputun altında en yeni Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciye sahip olmasını da bekliyoruz. Telefonun 4.900 mAh pil içerirken 120W hızlı şarjı desteklediği ortaya çıktı.