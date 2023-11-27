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Yakında tanıtılacak Redmi K70 Pro’nun ekranı muhteşem!

Redmi K70 Pro 2K panelde nadir bulunan 3840Hz yüksek frekanslı PWM karartmayı sunuyor. Telefon, 50MP ana kamera ve 2x telefoto lensten oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip. Ana kamera aynı zamanda OIS stabilizasyonunu da içeriyor.

Ayşen Sıla

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Xiaomi’nin Ürün Direktörü Wang Teng Thomas, bugün yakında çıkacak olan Redmi K70 Pro’nun lansman etkinliğinin, Redmi’nin 10. yıl dönümüne denk gelecek şekilde 29 Kasım’da yapılacağını duyurdu. Resmi tanıtıma sadece birkaç saat kaldı.

Redmi K70 Pro’nun ekranı, TCL tarafından geliştirilen ve 4000 nitlik etkileyici bir zirve parlaklığa sahip ‘ikinci nesil 2K ekranı’ sergiliyor. Ekran, renk üretimi, dokunmatik örnekleme hızı gibi çeşitli yönlerde önemli iyileştirmeler sunuyor ve özellikle yerleşik göz bakımı özelliklerini içeriyor.

Bunu başarmak için Redmi, tıbbi rehberlik altında kapsamlı göz bakımı standartlarını geliştirerek göz bakımı çözümleri geliştirmek üzere göz hastaneleriyle ortaklık kurdu.

Ekranda, belirli bir parlaklıkta düşük güç gereksinimleriyle bilinen ve etkileyici 4000nit derecelendirmesine olanak tanıyan TCL’nin ikinci nesil C8 ekran paneli bulunuyor. Ancak bu parlaklığın panelin tamamına mı yoksa yalnızca belirli bir kısmına mı uygulanacağı henüz bilinmiyor.

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Referans noktası olarak Xiaomi 14, 2800 nitlik bir tepe parlaklığa ulaşıyor, ancak bunu yalnızca parlak ışık altında HDR videonun %10’luk bir penceresinde gerçekleştiriyor.

K70 Pro’nun özelliklerine dönersek, 2K panelde nadir bulunan 3840Hz yüksek frekanslı PWM karartmayı sunuyor. Telefon, 50MP ana kamera ve 2x telefoto lensten oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip. Ana kamera aynı zamanda OIS stabilizasyonunu da içeriyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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