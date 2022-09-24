Yaklaşan Oppo A17, görseller ve teknik özelliklerle sızdırıldı

Oppo‘nun en bütçeli A serisini yeni bir A17 cihazıyla yenilemeye hazırlandığı iddia ediliyor. Söylentilere inanılırsa, ay sonundan önce açıklanmasını bekleyebiliriz. Yeni bir sızıntı, potansiyel alıcıların neler bekleyebileceğine dair bir takım bilgiler sunuyor.

İlk olarak, bilinen özellikler açısından, Oppo A17, 64 GB depolama ve büyük bir 5.000 mAh pil paketi ile aynı MediaTek Helio G35 yonga setini kullanıyor ve önceki A16‘ya oldukça benziyor gibi görünüyor.

Dahili olarak tam resmi göremesek de, sızdırılan görseller Oppo A17’nin tasarımına detaylı bir bakış sunuyor. Özellikle arka tarafı, çift arka kamera kurulumu için dikey bir tasarım ve arka panel için suni deri malzemeye benzeyen görünümü ile çok modern görünüyor.

Renk seçenekleri de çok güzel ve çekici görünüyor. Ön tarafta ise selfie çentiği boyut olarak oldukça makul. Genel olarak, A17, özellikle bir bütçe cihazı için kaygan ve modern görünüyor.

Telefonun resmi açılışından önce başka herhangi bir bilgi ortaya çıkarsa sizi haberdar edeceğiz.