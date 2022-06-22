Yasaklı Sitelere Nasıl Girilir – 2022

İnternette dolaşırken yasaklı ya da engelli sitelere denk gelebiliyoruz. Günümüzde pek çok ülkede ve bölgede bazı siteler yasaklanıyor. Özellikle okul, iş yeri, kamu kuruluşları ve devlet dairelerinde bazı sitelere ve sosyal mecralara erişim engeli getirilebiliyor. Bu durumda o sitelere girmek isteyenler telefondan ya da bilgisayardan yasaklı sitelere nasıl girerim sorusuna yanıt arıyor. Karşılaşılan erişim sorunları, yasaklı siteye giriş yapma amacına ek olarak; günlük ihtiyaçlarımızı hatta işlerimizi bile etkileyebiliyor. Bu nedenle yasaklı sitelere girebilmek için farklı yöntemlere yönelmek gerekiyor.

1. Yöntem: VPN Kullanma

VPN’nin uzun versiyonuna Türkçede sanal özel ağ anlamına gelen “Virtual Private Network” denir. Buradaki yöntemler arasında en basit ve en anlaşılır yöntemler arasında yer alıyor. Yasaklı sitelere erişmek için VPN kullanmanın diğer yöntemlere göre daha kolay olmasının nedeni, hiçbir şey yapmamanızdır. Telefonunuza veya bilgisayarınıza herhangi bir ücretsiz VPN uygulamasını yüklemeniz yeterlidir.

Bir VPN programı yüklediğinizde yapmanız gerekenler ise sırasıyla şunlardır:

Öncelikle güvenli bir VPN uygulamasını telefonunuza veya bilgisayarınıza indirin.

İndirdikten sonra uygulamayı açın.

Ortadaki ‘aç’ butonuna bastıktan sonra istediğiniz siteye giriş yapabilirsiniz.

2. Yöntem: DNS Değiştirme

Telefondan ve bilgisayardan yasaklı sitelere girememe 2022 yılında bile bir sorun haline geldi. Bu sorunu çözmenin yöntemlerinden biri de DNS ayarlarını değiştirmektir.

Bilgisayarlarda DNS ayarı değiştirme

İlk olarak bilgisayarınızdan Denetim Masası > Ağ ve İnternet > Ağ ve Paylaşım Merkezi’ne gidin.

Sol tarafta karşınıza çıkacak Bağdaştırıcı ayarlarını değiştir’e tıklayın.

İnternet bağlantınıza tıklayıp buradan Özellikler’i seçin.

İnternet Protokolü Sürüm 4’ü (TCP/IPv4) seçtikten sonra Özellikler’e tıklayın.

Buraya belirlediğiniz DNS sunucu adresinizi girin.

Eğer yeni DNS adresinizi bilmiyorsanız aşağıdaki adreslerden herhangi birini deneyebilirsiniz.

Cloudflare IPv4: 1.1.1.1 , 1.0.0.1

Google: 8.8.8.8 , 8.8.4.4

Yandex: 77.88.8.8 , 77.88.8.1

Level3: 209.244.0.3 , 209.244.0.4

OpenDNS: 208.67.222.222 , 208.67.220.220

DNSWatch: 84.200.69.80 , 84.200.70.40

OpenNIC: 206.125.173.29 , 45.32.230.225

3. Yöntem: Cloudflare WARP Kullanma

Cloudflare, dünya çapında en yaygın ağ koruyu hizmetler sunan çözümlerden bir tanesidir. DNS, güvenlik ve web sitesi için performans artışı gibi çeşitli hizmetlerin yanı sıra, Cloudflare WARP adlı uygulama bir uygulaması bulunmaktadır. Bu uygulamayı kullanarak yasaklı sitelere giriş işlemini basitçe gerçekleştirebilirsiniz.

Öncelikle uygulamayı kullanmak istediğiniz cihaza yükleyin. Android ve iOS için kullanabileceğiniz gibi Windows ve Mac dışında Linux için de kullanabilirsiniz. Arayüzü, çalışmasını etkinleştirip devre dışı bırakabileceğiniz basit bir araca sahiptir. Masaüstü sürümünde, hizmetin etkin olup olmadığını görsel olarak kontrol etmek ve ayarlara kolayca erişmek için uygulamanın görev çubuğunda bulunan simgesine tıklamanız yeterlidir.

4. Yöntem: URL Yerine IP ile Bağlanma

Her web sitesi URL’sinin bir IP adresi vardır ve siteyi yasaklama hakkı IP yerine URL’yi yasaklamaktır. Bu durumda, tarayıcınızda yasaklı web sitesini açmak için sitenin IP adresini kullanmayı deneyebilirsiniz.

Windows için; Arama bölümünden çalıştırmayı açın ve oraya CMD yazın ve Enter’a tıklatın. Ardından Komut yöneticisine “tracert url.com” yazın ve Enter’a basın. Site adının yanındaki URL’yi kopyalayıp tarayıcınıza yapıştırın ve yeniden Enter’a basın. Bu sayede IP’nin değişecektir.

Macintosh için; Ağ İzleyicisi’ni açın ve üst kısımdaki Traceroute’a tıklayın. IP adresini bulmak istediğiniz sitenin adresini buraya girin.

Linux için; Terminal’i açın ve ‘dig url.com’ kodunu yazarak Enter tuşuna basın.

iOS ve Android için; iOS ve Android cihazlarınızda bir sitenin IP adresini bulmak için uygulama mağazasından birçok uygulama indirebilirsiniz; ancak Network Analyzer’ı kullanmanızı öneririz. Bu uygulamadan, çevredeki Wi-Fi adreslerinin ayrıntılarını, gecikmenizi; sitenin IP adresini görüntüleyebilir ve DNS sorgularını kullanabilirsiniz.

5. Yöntem: Google Çeviri Kullanma

Eminim ki çoğunuz bu yöntemi görünce şaşırmıştır. Google Çeviri ile yasaklı sitelere gerçekten de giriş yapılabiliyor. Biraz garip gelecek fakat yapmanız gereken tek şey, Google Çeviri‘ye girip normalde çeviri için kelimeleri/cümleleri yazdığınız boşluğa web adresini girmek. Bunu yaptığınızda, sağ tarafta girmek istediğiniz adres tıklanabilir şekilde karşınıza çıkacak. Adrese tıklayarak siteye girebilirsiniz.