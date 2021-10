Yemek Duası Nedir Ve Nasıl Okunur?

Her gün yediğimiz her şeyin öncesinde veya sonrasında şükretmek için yemek duası okuruz. Bu yazımızda kısa yemek dualarını bir araya getiriyoruz. Çabucak ezberleyip hayatınızın bir kenarına koyabileceğinizi umuyoruz.

Yemek Duası Nedir ?

Sofra duası olarak da bilinen Yemek duası, yemeklerden önce ve sonra okunur. Duanın okunmasının nedeni, şükür etmektir. Müslümanlar için sünnet olan bu dua, Türkçe ve Arapça şekilleri vardır. Nitekim bu okunan kısa dua, şükretmek için harika bir yoldur. Şükür de Rabbimize olan sadakatimizi ve minnetimizi göstermemizin en güzel yoludur.

Yemek Duası Neden ve Ne Zaman Okunur?

Yemek duası yapmak sünnettir. Peygamber Efendimizin de yediği yemeklerin ardından birçok farklı dua okuduğu belirtilmektedir. Sofra duası yenilen yemeğin ardından ya da öncesinde yapılabilmektedir. Siz de yemeğinizden önce veya sonra rahatlıkla okuyabilirsiniz.

Yemek Duasının Fazileti Nedir?

Yemek duasının fazileti önümüze gelen yiyeceklere, içeceklere şükür etmek manasındadır. Yine Allah’a cennetten yemekler ve içecekler nasip etmesi için okunur. Duanın en önemli fazileti, şükür etmektir. Dua okunmadığında herhangi bir eksiklik olmaz. Fakat İslam dini peygamberi olan Hazreti Muhammed’in bu duayı okumuş olması, Müslümanlar için sünnet niteliğindedir. Okunmasının hikmeti artıracağı alimler tarafından kanıtlanmıştır. Bu arada sadece bismillahirrahmanirrahim diyerek bile kısaca dua etmiş olursunuz.

Kısa Yemek Duası Arapça Okunuşu

Elhamdü lillahillezi etamena ve sekana ve caelana minel müslimin et’amena-Allahü min taam- il cenneti ve sakana Allahü min şarab- il kevseri ve zevecena-Allahü bi hüril’ayni. Bil hürmetil enbiyai velmürseline vel-hamdü lillahi Rabbil alemin.

Kısa Yemek Duası Türkçe Okunuşu

Bizi yediren, içiren, İslamla müşerref kılan Allah’a şükür olsun. Peygamberler hakkı adına bizi cennetin taamlarından yedir. Kevser şarabından içir ve Cennete olan hurilerle evlendir. Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd ve şükür olsun.

Kısa Kısa Arapça Sofra Duaları ve Anlamları

Arapça okunuşu: “Elhamdülillahi rabbena ğeyre mekfiyyin velâ müvedde in velâ müsteğnen rabbena.”

Anlamı: “Sana hamd ederiz ey Rabbimiz! Nîmetinden müstağnî değiliz. Her dâim senin in’âm ve it’âmına; yani bize nîmet verip yedirmene muhtacız. Bu taam da vedâ taamımız olmayıp daha çok hayırlı ömürler ihsan ile, nankörlük edilmeyen, dâima şükür edilen nîmet ver ey Rabbimiz, yani sana dâima şükredeceğiz.” (Buhârî, Et’ime, 54)

Arapça okunuşu: “Lekelhamdü rabbena ğeyre mekfiyyin velâ müvedde in velâ müsteğnen rabbena.”

Anlamı: “Yâ Rabb! Sana hamd ederiz. Bu hamdimiz senin ihsan etmiş olduğun nîmetlerine mukabil olamaz, ve senin azamet-i ulûhiyyetin ve rubûbiyyetin hakkını îfâya asla kâfi değildir. Ayrıca sana gerektiği gibi hamdedemediğimiz için aczimizi arzederiz. Ey Rabbimiz! Zîrâ nimetlerini saymak mümkün değildir.”

Yemek Duası Türkçe Okunuşu: “Elhamdülillahi kesiran dayyiben mübareken fihi ğeyra mekfiyyin velâ müvedde’in velâ müsteğnen a’nhü rabbena.”

Yemek Duası Anlamı: “Yâ Rabb! Sana, pek çok ve riya gibi şeylerden uzak ve yümn ü bereketi bulunan, nezd-i ulûhiyyetinde makbul olup merdûd olmayacak derece-i kemâl-i ihlâs üzere ve hiç bir sûrette kâfi görmiyeceğimiz ve dâima yapmaya devam edeceğimiz ve nitekim hiç bir surette bırakmıyacağımız ve kendisinden hiç bir vakit istiğna göstermiyeceğimiz bir hamd ile sana hamdederiz. Sen bizim Rabbimizsin; yani nîmetin her türlüsü ile bizi besleyen, yaşatansın.” (Buhârî, Et’ime, 54)

Diğer Arapça Sofra Duaları

Arapça okunuşu: “Elhamdülillahillezi kefana vê ervana ğeyre mekfiyyin velâ mekfürin.”

Anlamı: “Allah Teâlâ Hazretlerine hamdederiz. Bize kifayet edecek derecede yemek ve sâir nimetlerini ihsan buyurdu. Yedirdi ve kanasıya içirdi. Nitekim Allah Teâlâ Hazretleri’nin azamet ve ulûhiyyetinin hakkını tamamiyle îfâ edebilmek kâbil değildir. Ve Allah Teâlâ Hazretleri’nin sayılmayacak kadar çok nimetleri hiç bir sûretle inkâr edilemez.” (Buhârî, Et’ime, 54)

Kısa Kısa Türkçe Yemek Duaları

“Bize yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allâh’a hamdolsun”

“Bu yiyeceği bana yediren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet olmadan bunu bana rızık kılan Allâh’a hamdolsun”

“Ey Rabbimiz! Sana tertemiz duygularla, eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul edilen sayısız hamd ile hamd ederiz.”

“Ey Rabbimiz! Bunu bize mübarek ve bereketli kıl ve bize bundan hayırlısını yedir”

Uzun Sofra Duası Arapça

Dinimizce yemek duası, bolluk ve bereket getirendir. Bu nedenle bu başlığın altında sizler için uzun bir sofra duası ekliyoruz.

Elhаmdülillаh, Elhаmdülillаh, Elhаmüllillаhi’llezi et’аmenа, vesegаnа,ve ceаlenа minel müslimin.

Elhаmdülillаhirаbbil аlemîn.

Vesselаtü ve’s-selаmü аlа seyyidinа muhаmmedin ve аlа аlihi ve sаhbihа ecmаin.

Vа’fuаnnа vаğfirlenа verhаmnа ente mevlаnа fensurnа аlel kаvmil kаfirin. (3 Kere)

Allahümme salli alaa seyyidinaa Muhammedin biadedi envaaırrızgı velfütüühaat yaa baasıtullezii yebsüturrizga limen yesaau bi gayri hisaab.

Übsut aleynaa rizgan veesian min külli cihetin min hazeeini gaybike bigayri minneti mahluug bi mahzi fazlı keramike bigayri hisaab.

Yaa ekramel ekramiyn veya erhamerrahimiyn, iftahilbaabe yaa Allah (3 Kere)

Yaa Allahu yaa kafii yaa fettaah yaa müfettih fettih bil hayr.

Uzun Sofra Duası Türkçe

Allah’a hudutsuz hamd ü senâlar olsun (Hamd ve senânın / medhin / övgünün her türlüsü Allah Teala içindir).Allah’a Hamd olsun. Allah’a Hamd’olsun. O Allah ki; bize yedirdi, içirdi ve bizi Müslümanlardan kıldı.

Âlemlerin Rabbine hamd olsun.

Salât ü selâm Efendimiz Muhammed (Mustafa’ya) ve âline ve ashâbının hepsine olsun.

Allâh’ım; bizi affet, bizi mağfiret et, bize rahmet et. Sen bizim Mevlâmız’sın, kâfirlere karşı bize yardım et (3 kere).

Allâh’ım! Rızkların ve fütûhâtın adedince Efendimiz Muhammed üzerine salât eyle…

Ey dilediğine rızkları hesapsız olarak yayan / veren, serip döşeyen, (rızık kapılarını) açan Allâh’ım! Bizim üzerimize / bize de her yönden, (bizce) bilinmeyen hazînelerinden, mahlûkata minnet ettirmeden, sırf senin fazl ü kereminden hesapsız ve geniş rızık(lar) ver;

ey ikrâm-ihsân ve in’âm edicilerin en büyüğü, rahmet edenlerin en rahîmi / merhametlisi Allâh’ım!

Allâh’ım, kapıyı (bütün hayır-bereket, ihsan ve lûtuf kapılarını) aç (3 defa).

Ey her şeye kâfî gelen / yeten, ey her şeyi sür’atle açan (açmaya gücü yeten) Allâh’ım; (bizim için) hayır (kapı)ları(nı) aç!

Allâh’ım, şu yemeğin sahibini ve yiyenleri mağfiret et (günahlarını bağışla). Bizim devletimizi ayakta tut, ni’metimizi devamlı kıl. Ayrıca evlatlarımızı âlim ve sâlih eyle. Onları üzerimize zâlim olarak musallat etme. Allâh’ım; arttır / ziyadeleştir nimetlerini, çoğalttıktan sonra da eksiltme, Fâtiha sûresinin hürmetine… Amîn.

Peygamber Efendimizin Yemek Duası

Peygamber Efendimiz yemekten sonra şöyle de duâ ederlerdi:

Arapça Okunuşu: “Elhamdüllillahillezi yüd’imü velâ yüd’emü ve menne a’leyna fehedena vê ed’emena ve sekana vekülle belain hesenin eblan(a). Elhamdüllillahi ğeyra müvedde’in rabbi velâ mükafiin velâ menkürin vela müsteğnen a’nhü. Elhamdüllillahillezi ed’emena minedda’ami vesek’ana mineşşarabi vekesane minelü’ra ve hedana mineddelali ve besserana minela’ma ve feddelena a’la kesirin min helkihi tefdilen elhamdüllillahi rabbilalemin.”

Anlamı: “Dâima yediren ve kendisine hiç yedirilmeyen, bize ihsanda bulunan bizi doğru yola ulaştırıp da doyuran ve suya kandıran ve hep güzel vesîlelerle imtihan eden Allah’a hamdederiz. Yâ Rabb sana hamdediyoruz. Nitekim bu hamdimizi kâfi görmüyoruz, îfâ edilmiş saymıyoruz ve nankörlük etmiyoruz, nîmetlerinin hiç birinden müstağnî değiliz. Bize yemekten yediren, sudan içiren, çıplak iken giydiren, dalâlette iken hidâyete erdiren, görmezken gösteren ve bizi yarattıklarının pek çoğuna üstün kılan Allah’a hamd ederiz, çünkü hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.“