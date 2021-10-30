Yeni Alınan Akıllı Telefon Kaç Saat Şarj Edilir?

Günümüzde akıllı mobil telefonlar, yaklaşık 2 saat içerisinde tamamen şarj olabilen kısmi şarjlı lityum iyon (Li-ion) pillerle birlikte gelmektedir. Yeni telefon ilk şarj, telefon ilk şarj, yeni alınan telefon kaç saat şarj edilir, akıllı telefon ilk alındığında ne kadar şarj edilmeli, yeni alınan telefon nasıl şarj edilmeli, telefonun ilk şarjı gibi konular yeni bir telefon alındığı zaman en çok merak edilen konular arasında bulunmaktadır.

Ancak mobil telefon üreticileri, hala ilk kullanımdan önce yeni telefon ilk şarj işlemi için telefonu 8 saat şarj etmek konusunda ısrar ediyor. Bunun nedeni, muhtemelen yeni bir cihaz ilk açıldığında gösterilen şarj seviyelerinin pildeki gerçek şarj seviyesini göstermeyebilmesidir. Gerçek şarj çok düşükse, yeni telefonu açtığınızda ve uygulamaları yüklemeye başladığınızda arada kapanabilir. Üretici, müşterinin kötü bir ilk izlenime sahip olmasını istemez.

Bu talimatın kaynağı, pozitif elektrot olarak nikel oksihidroksit (NiOOH) ve negatif elektrot olarak kadmiyum içeren nikel-kadmiyum (Ni-Cd) pillerin kullanılmasıdır. Bu pillerin hafıza etkisi olduğu bilinmektedir. Başka bir şekilde açıklamaya çalışacak olursak, pil, bir önceki döngünün deşarj voltajını ve deşarj derinliğini ezberliyor gibi görünmektedir. Bu etki, sabit bir kesme voltajında pratik hücre kapasitesinin ilerleyici kaybına yol açar ve dolayısıyla hücrenin şarj durumunun büyük ölçüde yanlış tahmin edilmesine yol açar.

Telefon İlk Alındığında Kaç Saat Şarj Edilmeli

Telefonunuzun ne tür pil kullandığını merak ediyor musunuz? On yıl önce satın almadıysanız, ki bu pek olası değildir, telefonunuz ve neredeyse tüm telefonlar lityum iyon pil kullanır.

Peki akıllı telefon ilk alındığında ne kadar şarj edilmeli?

1. Yeni telefon ilk şarj için önerdiğimiz ilk adım, telefonunuzu ilk kez şarj etmek için herhangi bir özel talimattan söz edip etmediklerini öğrenebilmek için telefon üreticinizin telefonla birlikte gönderdiği kullanma kılavuzunu okumaktır.

2. Hemen hemen tüm saygın telefon üreticileri, telefonları pilleri yaklaşık ` oranında şarj edilmiş olarak gönderir.

3. Telefonu kullanmadan önce şarj etmeye gerek yoktur çünkü zaten ` civarında şarj olmuşlardır.

4. Ancak düzenli şarj için, bu akıllı telefon pil şarj ipuçlarını okumanızı ve buradaki talimatları takip etmenizi öneririz.

Yeni Telefon İlk Şarjı Nasıl Olmalı

Cihazınızı 6 ila 8 saat şarj etmeden kullanabileceğiniz gibi, üreticiler de pilleri fabrikada montaj yaparken tam şarj ederek test ediyor. İşte bu yüzden yepyeni bir cihaz bile pillerin içinde bir miktar şarj tutar ve pilin ölmesini engeller.

Yine de bazı üreticiler yeni telefonları kullanmadan önce 8 saat şarj etmenizi tavsiye ediyor, ancak şarj edilebilir cihazınızın içinde li-ion pil varsa, o kadar uzun süre beklemenize gerek yok. Cihazınızdaki mevcut pil seviyesi ile cihazınızı anında kullanmaya başlayabilir veya sadece bir li-ion pili şarj etmek için gereken tipik süre olan 1 veya 2 saat boyunca fişe takıp şarj edebilirsiniz ve artık hazırsınız.

Tipik olarak bu piller maksimum kapasitede 2-3 yıl çalışır ve daha sonra kullanımdaki bazı sorunlar nedeniyle kendi kendine deşarj oranları, şarj süreleri ve şarj seviyeleri de değişebilir. Lityum-iyon piliniz bitmişse, onu yenisiyle değiştirmeniz gerekir çünkü bir daha asla şarj olmaz.

Yeni alınan Telefon Neden 12 saat şarj edilir

Cep telefonlarını şarj etmek her gün yapmamız gereken bir şey ve cep telefonlarının pil ömrünü nasıl koruyacağımız da onlarca yıldır tartışılan bir konu. Bataryanın malzemesi ve teknolojisi de sürekli güncellenmekte ve yeni telefon ilk şarj edilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar da değişmektedir. Sorun şu ki, süper hızlı şarj giderek daha popüler hale geliyor. Yeni telefonları şarj etmek için şimdi nelere dikkat etmeniz gerekiyor? İlk şarjın 8-12 saat ile doldurulması gerekiyor mu?

8-12 saatlik şarj için batıl inançlı olmayı bırakın

Artık lityum pillerin dünyası uzun zamandır var, bu nedenle “etkinleştirme” sorunu yok, genellikle herhangi bir zamanda şarj etmenin normal kullanımı çok makul bir kullanım şeklidir. Yeni telefonun ilk birkaç seferde kaç saat dolacağı konusunda batıl inançlı olmayı bırakın. Yeni bir akıllı telefona ait lityum pil ortalama olarak 2-4 saat şarj edilebilirken, süper hızlı şarjlı bir telefon bir saat içinde doldurulabiliyor. 0’e kadar şarj ettikten sonra, şarj süresini yaklaşık olarak 15 dakika uzatın.