Yeni Apple MacBook Prolar Yola Çıktı Bile!

Apple, M1 yonga seti ile Intel işlemcilerden kendi ARM tabanlı Apple Silikon platformuna geçiş yapmaya başladı. Hepsi M1 işlemciden güç alan MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini ve yakın zamanda yeni iMac‘i piyasaya sürdü.

Şirket ayrıca yenilenmiş bir tasarıma sahip ve muhtemelen iki farklı boyutta (14 inç ve 16 inç) yeni MacBook Pro modelleri üzerinde çalışıyor. Şimdi ise güvenilir bir kaynak, cihazların 7 Haziran’da başlayacak olan WWDC’de resmiyet kazanabileceğini iddia ediyor.

Gelecek modellerin M1 yonga seti ile mi yoksa seri üretime girmiş olan yeni M2 veya M1X yonga seti ile mi destekleneceğini bilmiyoruz. Şirket halihazırda M1 yonga seti ile çalışan MacBook Pro modellerine sahip, bu nedenle yeni modeller muhtemelen Apple tarafından piyasaya sürülmemiş yeni bir yonga setiyle gelecek.

Yeni bir rapor, cihazın sekiz yüksek performanslı çekirdek ve iki enerji verimli çekirdeğe sahip 10 çekirdekli bir Apple silikon işlemcinin yanı sıra 16 veya 32 çekirdekli GPU seçenekleri ve 64 GB‘a kadar RAM desteği ile paketleneceğini iddia ediyor.

Daha önce, MacBook Pro’nun yaklaşan 14 inç ve 16 inç modellerinin bir Mini-LED arkadan aydınlatmalı ekrana sahip olacağı bildirilmişti. Ruiyi Optoelectronics’in bu yeni Mini-LED panellerin tek tedarikçisi olacağı da söylendi.

Quanta Computer’ın yaklaşan MacBook cihazlarının son montajından sorumlu olacağı ortaya çıktı. Şirketin MagSafe manyetik şarjını MacBook’a geri getirdiğini gösteren raporlar da var. Ayrıca Apple’ın TouchBar’dan kurtularak yerine fiziksel fonksiyon tuşlarını koyduğu söyleniyor.